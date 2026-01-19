Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă”

Anchetatorii au descoperit o îmbinare defectă pe şine după deraierea unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane.

Vagoanele care au deraiat s-au ciocnit cu un tren care venea din sens opus, împingându-l de pe şine şi provocând prăbuşirea acestuia pe un terasament, într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Europa Occidentală din epoca modernă.

Accidentul s-a produs în apropiere de Adamuz, în provincia sudică Cordoba, la aproximativ 360 km sud de capitala Madrid.

Tehnicienii aflaţi la faţa locului care au analizat şinele au identificat o uzură la îmbinarea dintre secţiunile şinei, cunoscută sub numele de placă de îmbinare, care, potrivit acestora, arată că defectul exista de ceva timp, a declarat sursa. Ei au descoperit că îmbinarea defectă a creat un spaţiu între secţiunile şinei, care s-a lărgit pe măsură ce trenurile continuau să circule pe şină, scrie Reuters.

Sursa, care a refuzat să fie identificată din cauza sensibilităţii problemei, a spus că tehnicienii consideră că îmbinarea defectuoasă este esenţială pentru identificarea cauzei precise a accidentului.

Álvaro Fernandez Heredia, preşedintele Renfe, care operează al doilea tren deraiat, a declarat postului de radio Cadena Ser că este prea devreme pentru a vorbi despre cauză. Cu toate acestea, accidentul s-a produs în „condiţii ciudate”, a spus el, adăugând că „eroarea umană este practic exclusă”.

Concluzii inițiale

Primele vagoane ale trenului operat de firma spaniolă Iryo au trecut peste decalajul dintre şine, dar al optulea şi ultimul vagon a deraiat, antrenând cu el al şaptelea şi al şaselea vagon, a spus persoana respectivă.

Iryo este un operator feroviar privat, deţinut în majoritate de grupul feroviar italian controlat de stat Ferrovie dello Stato.

Sursa a indicat o fotografie care arată spaţiul din şină, care a apărut şi într-o imagine distribuită presei de către Guardia Civil din Spania. Zona a fost marcată cu numere pentru probe de către poliţie, fiind fotografiată de inspectori criminalişti.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez şi ministrul transporturilor Oscar Puente s-au numărat printre oficialii care au vizitat locul accidentului luni dimineaţă. Sanchez şi-a anulat vizita la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, după accident.

Puente a declarat că trenul Iryo avea mai puţin de patru ani şi că linia ferată fusese complet renovată în luna mai a anului trecut.

Producătorul trenului, Hitachi Rail, a efectuat o inspecţie a trenului pe 15 ianuarie, ca parte a întreţinerii de rutină, şi nu a constatat nicio anomalie, a mai declarat sursa Reuters.

Trenul este un Frecciarossa 1000, acelaşi model utilizat în reţeaua de mare viteză din Italia.

Povestea tulburătoare a băiatului de 12 ani care a condus peste 200 de kilometri, cu poliția pe urme

