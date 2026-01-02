Două tragedii, o singură nesfârșită durere. Cum a ajuns Colectiv să ajute victimele de la Crans Montana și întreaga Europă

Tragedia de la Colectiv a dat naștere unui mecanism oficial al Uniunii Europene pentru intervenții rapide și ajutor imediat între țările de pe continent care se confruntă cu astfel de nenorociri. Incendiul de la Crans-Montana este ultimul exemplu.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat, vineri, că România ajută Elveţia în urma incendiului de la barul din staţiunea Crans Montana datorită activării Mecanismului european de protecţia civilă, el arătând că multe dintre procedurile acestui mecanism de asistenţă au fost create după lecţia tragediei de la Colectiv din 2015.

"Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă european ieri, solicitând locuri de internare, solicitând capabilităţi de transport şi echipe medicale de evaluare la faţa locului în Elveţia, care să vină din alte ţări. Au fost oferite locuri în Germania, Italia, Franţa. Capabilităţi de transport a oferit Luxemburg, pe lângă capabilităţi precum elicoptere oferite de Franţa, Germania, Elveţia, Italia şi avioanele de la Serviciul Aerian de Salvare elveţian. România a convocat ieri Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă din dispoziţia premierului şi a fost votat un sprijin prin punerea la dispoziţia unei aeronave de transport care poate să facă mai multe misiuni din cadrul Ministerului Apărării, Forţele Aeriene, pe lângă un echipaj medical SMURD complet care o să lucreze cu colegii de la Ministerul Apărării, aşa cum facem de regulă şi aşa cum colaborăm de obicei", a declarat Arafat.

El a arătat că primul transport aerian cu o aeronavă românească a Ministerului Apărării pentru cinci pacienţi, preluaţi de la Lausanne pentru a fi duşi la Paris, este derulat vineri, însă alte astfel de zboruri cu avioane din România ar putea fi făcute şi zilele următoare, până duminică-luni.

Totodată, echipajul medical care va fi pe aeronavă provine de la echipa SMURD de la Spitalul Floreasca sau de la personalul medical al MApN.

”Multe proceduri au fost create după Colectiv”

"Vom continua să sprijinim la solicitare, pentru că ni s-a spus clar că e posibil să se mai solicite şi pentru alţi pacienţi mâine şi poimâine. Este un efort major care se face. Vreau să subliniez că multe din proceduri au fost create după Colectiv, după mai multe discuţii la nivelul Comisiei Europene şi al Protecţiei Civile Europene şi acuma chiar se aplică procedurile create pe baza experienţelor triste, din păcate, din România şi alte ţări care au avut astfel de dezastre. Să nu uităm că am sprijinit şi când a fost în Macedonia de Nord o situaţie similară chiar recent. Există mecanismele care la Colectiv n-au existat", a subliniat secretarul de stat Raed Arafat.

Şeful DSU a menţionat în acest sens echipele de evaluare medicală folosite în acest sens.

"Echipele de evaluare medicală pe care noi le-am folosit la 'Colectiv' au venit din Belgia, din Germania, din Marea Britanie. Acum sunt coordonate şi statuate şi prestabilite, nu se mai fac aşa ad-hoc şi este o procedură pentru activarea echipelor de evaluare medicală. Transportul medicalizat. Atunci era mai greu să solicit sprijin pe transport medical. Acum există mult mai clar modul în care se face acest lucru, cine are capabilităţi. România este înregistrată cu capabilităţi în mecanismul de Protecţie Civilă Europeană şi există proceduri care au evoluat foarte bine, inclusiv la nivel naţional între noi şi Ministerul Apărării, cu care colaborăm foarte strâns, cu Forţele Aeriene şi cu alte resurse ale Ministerului Apărării. Pe lângă asta, de exemplu Mecanismul de protecţie civilă în sine nu avea în sarcinile lui astfel de coordonări. Ei erau mai mult axaţi atunci pe partea de dezastre naturale, dar după 'Colectiv' şi după pandemie s-a diversificat mult rolul şi modul de lucru al protecţiei civile europene şi a evoluat mult şi acum au realizat şi realizează o coordonare foarte bună a tuturor resurselor şi ofertelor care vin la nivel european, inclusiv pentru astfel de situaţii", a specificat el.

Totodată, Raed Arafat a mai arătat că, în cazul Crevedia din august 2023, şi partea elveţiană a ajutat România cu un avion pentru transportul pompierilor răniţi atunci, dar şi că aceste proceduri în mecanismul european de protecţie create în ultimii ani au fost activate de România cu ocazia acelui episod.

