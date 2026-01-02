Capitala anunță o nouă taxă pentru turiști. Cât au reușit să strângă orașe ca Constanța sau Oradea din taxe similare

Bucureștiul a introdus din acest an o nouă taxă pentru turiști. Din acest an, vizitatorii vor plăti zece lei pe noapte, bani care, potrivit autorităților, vor fi folosiți pentru promovarea Capitalei.

Decizia a stârnit controverse. Hotelierii acuză lipsa dialogului, în timp ce primarul general spune că schimbarea va aduce un număr mai mare de turiști. Și alte orașe din țară aplică, de ani buni, astfel de taxe.

Autoritățile estimează că la bugetul Primăriei vor ajunge aproape trei milioane de euro, bani care vor fi folosiți exclusiv pentru promovarea Capitalei.

Turist: „Să promoveze, da. Nu știu cum, dar cred că internetul este baza acum.”

Turiștii care ajung în București spun că orașul este slab promovat în Europa și că informațiile despre atracțiile Capitalei sunt puține sau greu de găsit. Unii recunosc chiar că Bucureștiul este confundat frecvent cu Budapesta.

Turist: „Am aflat despre București pe Google Maps și dintr-un videoclip de pe TikTok. Nu sunt foarte multe imagini sau clipuri despre oraș, prin Europa.”

Autoritățile susțin însă că noua taxă ar putea finanța campanii de promovare, participări la târguri de turism, panouri publicitare sau campanii online.

Turist: „Oamenii sunt prietenoși, mâncarea e bună, dar, comparativ cu alte orașe europene, cred că este puțin murdar.”

Taxa pentru turiști, contestată de hotelieri

Noua taxă este însă contestată de hotelieri. Federația Industriei Hoteliere din România a transmis că Primăria nu dispune de o Organizație de Management al Destinației funcțională și avertizează că banii colectați din această taxă riscă să fie direcționați către alte proiecte, în loc să fie investiți în promovare.

În replică, primarul general Ciprian Ciucu a declarat într-o conferință de presă că „orice leuț care poate fi adus pentru anul viitor contează”.

Bucureștiul nu este singurul oraș care aplică astfel de taxe. La Suceava, taxa este de 2 lei, în Brașov 12 lei, iar la Oradea, autoritățile aplică fie un procent din tariful de cazare la hoteluri și pensiuni, fie o taxă anuală fixă pentru apartamentele închiriate.

Octavian Haragoș, purtător de cuvânt al Primăriei Oradea: „Venitul anual obținut este de aproximativ 1,3–1,5 milioane de lei, fonduri folosite exclusiv pentru promovarea orașului Oradea ca destinație turistică.”

În Constanța, taxa turistică a adus anul trecut aproape 700.000 de euro, folosiți pentru promovarea litoralului.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: „Discutăm despre o taxă de 1% din valoarea cazării, pe care Primăria o încasează și o virează către Organizația de Management al Destinației”.

În Timișoara, turiștii plătesc 2% din tariful cazării, iar aproximativ două milioane de lei se strâng anual pentru promovarea orașului.

