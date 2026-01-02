Avertisment în România după tragedia din Elveția. Șeful DSU: Folosirea artificiilor în inerior nu e un lucru corect

02-01-2026 | 09:16
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că, în urma incendiului din Elveţia în care zeci de oameni au murit, ”trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.

”Deschide amintiri şi aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineaţă am fost în legătură şi cu colegii noştri din Elveţia şi cu colegii de la Protecţia Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviaţie de salvare al lor, cu care avem o relaţie foarte apropiată. (...) Din păcate, trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Raed Arafat, joi seară, la Euronews România, potrivit News.ro.

El a spus că mecanismul de protecţie civilă europeană funcţionează acum altfel decât în 2015, când a avut loc incendiul de la Colectiv, Arafat arătând că tocmai acel incendiu a făcut ca unele lucruri să fie modificate, la nivel european, în ceea ce priveşte reglementările aplicabile în astfel de situaţii.

Raed Arafat este de părere că ”cel mai probabil” cauza incendiului o reprezintă focurile de artificii în interiorul clădirii, Raed Arafat subliniind că autorităţile elveţiene ”nu speculează” cu privire la ceea ce a declanşat incendiul, dar că ”pare că aceasta este cauza”.

Cel puțin 40 de persoane au decedat și 115 au fost rănite în incendiul care a cuprins clubul „Le Consellation” din Crans-Montana.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 02-01-2026 09:16

GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
