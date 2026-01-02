Un tânăr a constatat îngrozit că îi creșteau ”solzi” pe mâini de fiecare dată când le spăla și îi dispăreau după ce se uscau

O afecțiune rară a făcut ca unui tânăr din China să-i apară „solzi” pe mâini de fiecare dată când le spăla. Simptomul dispărea după circa 30 de minute, când se uscau mâinile. Doctorii l-au diagnosticat cu o boală foarte rară, dar tratabilă.

O afecțiune rară a unui bărbat i-a provocat „riduri excesive”, cu aspect de solzi, la nivelul mâinilor, care s-au extins la încheieturi și coate. ”Solzii” îi apăreau de fiecare dată când se spăla pe mâini și dispăreau când se uscau, scrie Live Science.

Tânărul de 20 de ani din China s-a prezentat la secția de dermatologie al unui spital după ce a prezentat o serie de simptome ciudate timp de aproximativ trei ani. Când își scufunda mâinile în apă, cum ar fi în timpul spălării mâinilor, pielea de pe dosul mâinilor bărbatului se îngroșa și devenea excesiv de ridată, apărând umflături și excrescențe albe.

Ori de câte ori se întâmpla acest lucru, mâinile îi mâncau foarte tare și erau ca și cum ar fi ars, iar simptomele erau mai agravate în lunile de vară, le-a spus el medicilor. Simptomele nu apăreau în timpul iernii, iar palmele nu erau afectate pe tot parcursul anului.

Bărbatul solicitase anterior tratament la clinica locală, unde fusese diagnosticat cu eczemă cronică - care provoacă uscarea, îngroșarea și mâncărimea pielii - și i-a prescris un unguent retinoid puternic, pe care l-a folosit intermitent.

Cu toate acestea, acest tratament nu a funcționat, iar simptomele sale s-au agravat treptat. În ultimul an și jumătate anterior vizitei la spital, începuse să dezvolte leziuni cutanate la încheieturile mâinilor și coatele.

Bărbatul credea că s-a îmbolnăvit pentru că s-a spălat prea mult pe mâini în timpul pandemiei

Pacientul nu avea antecedente familiale de afecțiuni similare ale pielii, nu a avut transpirații excesive și nu a avut alergii și nu și-a rănit niciodată mâinile. Bărbatul a atribuit agravarea stării sale faptului că s-a spălat mai des pe mâini în timpul pandemiei de COVID-19, au scris medicii în raportul cazului.

În timpul unui examen fizic la spital, mâinile bărbatului au fost scufundate în apă timp de 10 minute, ceea ce a provocat imediat înroșirea, descuamarea și ridarea vârfurilor mâinilor, degetelor și încheieturilor mâinilor, cu leziuni albe. În special, „ridurile excesive” și umflăturile se terminau în linie dreaptă pe părțile laterale ale mâinilor, lăsând palmele neafectate.

Medicii au prelevat biopsii din umflăturile albe de pe mâna dreaptă, care au relevat cum canalele sudoripare din stratul superior al pielii se lărgiseră și conțineau mai multe glande sudoripare decât în ​​mod normal. Rezultatele au arătat, de asemenea, că suferea de hiperkeratoză, ceea ce înseamnă că organismul său producea prea multă keratină, provocând îngroșarea stratului exterior al pielii.

”Solzii” îi dispăreau după ce i se uscau mâinile

Echipa medicală a scris că „procesul clinic al pacientului a fost destul de interesant”, deoarece simptomele afecțiunii pielii au apărut abia după ce mâinile sale au fost scufundate în apă, iar toate simptomele au dispărut la aproximativ 30 de minute după ce mâinile i s-au uscat.

Medicii au diagnosticat pacientul cu o afecțiune numită acrokeratodermie acuagenă siringică (AAS) pe baza modului în care simptomele sale au apărut în clinică și a rezultatelor biopsiei. În aproape toate celelalte cazuri, însă, afectează palmele, nu dosul palmelor sau degetele.

Simptomele de scurtă durată ale acestei boli de piele sunt cunoscute sub numele de „semnul mâinii în găleată”, deoarece apar după ce mâinile sunt scufundate în apă. Simptomele dispar în mod normal în câteva ore de la uscare, dar un subset de persoane cu AAS au leziuni cutanate persistente care sunt agravate de expunerea la apă, potrivit Centrului de Informații Genetice și Boli Rare (GARD).

Cauza AAS este în prezent necunoscută, dar ar putea fi legată de „o anomalie dobândită a glandelor sudoripare” sau de un factor declanșator care provoacă îngroșarea pielii, conform unui studiu publicat în Journal of the American Academy of Dermatology.

Pacientul a fost tratat cu unguent topic cu hidrocortizon și uree, care este un corticosteroid și un hidratant pentru piele care poate fi aplicat direct pe zona afectată. Este de obicei utilizat pentru a trata iritația pielii, umflarea și roșeața.

Cazul său este unic în lumea medicală

De asemenea, medicii au recomandat pacientului să evite să-și ude mâinile mai mult decât era strict necesar. Bărbatul încă participa la consultații ulterioare când medicii au scris despre cazul său și au observat că simptomele sale s-au ameliorat substanțial după doar o lună.

Se consideră că AAS este o afecțiune rară, deși prevalența sa exactă este necunoscută.

Datele sugerează că afecțiunea este cel mai frecventă la adolescentele de sex feminin, au remarcat autorii raportului de caz. De asemenea, apare la aproximativ 40% până la 84% dintre pacienții și purtătorii de fibroză chistică (FC), adică persoanele care au o singură copie a mutației genei FC, potrivit GARD (Aveți nevoie de două copii pentru a dezvolta FC.) Acest model sugerează că AAS este cauzat parțial de mutații ale genei respective, cel puțin în unele cazuri.

Pacientul descris în acest caz a fost primul cunoscut care avea AAS care nu i-a afectat palmele, au scris medicii în raport. Nu este clar de ce cazul său s-a manifestat diferit față de altele raportate anterior.

