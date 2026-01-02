Momente cutremurătoare povestite de George, românul implicat în salvarea victimelor din Crans-Montana. „Foarte mulți copii”

02-01-2026 | 18:42
George, un român aflat în apropierea clubului din Crans Montana, susține că a ajutat paramedicii să salveze zeci de persoane. El a văzut scene cutremurătoare la locul tragediei.

Camelia Donțu,  Mihai Niculescu

„Soția mea a venit și mi-a spus că s-a întâmplat ceva jos la un restaurant, a văzut copiii cum ies de acolo și țipă, iar eu am ieșit. În momentul respectiv am lăsat copilul și am ieșit afară să văd despre ce este vorba. Când am ieșit afară, auzeam țipete de la fiecare copil în parte care țipa să după ajutor și la un moment dat am zis să intru înăuntru să văd despre ce e vorba” a povestit George, pentru Știrile PROTV.

George susține că a intrat în club în urma paramedicilor, dar fumul dens nu îi permitea să respire. „Era foarte mult fum și ușor ușor am început să scoatem oamenii. Eu am ajutat paramedicii să scoată oamenii, la baza scărilor, îi duceam în diferite locații, în restaurantul din apropiere sau în bancă. I-am ajutat cu pături, cu apă, cu tot ce mie mi-a stat în putință, oarecum am văzut foarte mulți oameni, foarte mulți copii, chiar și minori, terorizați de flăcări, arși, foarte multe cicatrici. (...) Am întrebat medicii dacă poți să ajut, iar pompierii și medicii mi-au spus că da, dacă te simți confortabil și crezi că poți să faci lucrul ăsta, poți să faci”.

George a explicat cum panica și ușa îngustă de acces a făcut foarte multe victime: „Fiind locul foarte mic și foarte mulți oameni în acea încăpere, nu au apucat să iasă pentru că se călcau în picioare, efectiv s-au călcat în picioare, iar plasticul de sus, vă dați seama, s-a topit instant, a căzut pe capetele oamenilor, pentru că foarte mulți care au ieșit dinăuntru au fost arși pe pe cap, la urechi, la gât, la ochi, am văzut foarte multe lucruri, multe lucruri care efectiv pe mine m-a marcat ca și durere sufletească”.

„Am văzut o fetiță de 14 ani care efectiv era arsă de la baza gâtului, cap, urechi și plângea și țipa ajutor, și nu i se găsea vena să poată să-i bage un calmant, și atunci au folosit ca un fel de bormașină pentru a a putea ajunge în os, tratamentul, pentru că efectiv nu mai era lucidă. Deci a fost un moment extrem de greu.

tragedie crans montana
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

George fusese în bar și înainte de tragedie, considerând că acesta nu era nici pe departe „un bar pentru milionari”. „Era renovat, un simplu, un simplu bar, mass-media a mai spus că acesta a fost un bar de lux, sub nicio formă. A fost un bar modest, simplu, așa ca și cum orice om putea să intre el”.

Românul a explicat și de ce sunt atât de multe victime tinere: „în fiecare weekend copiii se adunau aici, adică vorbim de copii adolescenți de 18 ani și mai mult”.

George: „Eu am încercat să salvez acest oameni pentru sufletul meu, nu ca să fiu un erou. Sunt în fața lui Dumnezeu și în fața copiilor mei. N-aș vrea să fiu criticat de absolut nimeni pentru că am încercat să dau o mână de ajutor tuturor copiilor și vreau să spun condoleanțe tuturor părinților care suferă în acest moment. Asta e tot ce pot să spun” .

Cauza posibilă a incendiului devastator

Autorităţile elveţiene au declarat că aproximativ 40 de persoane au murit şi peste 115 au fost rănite în incendiu. Autorităţile au avertizat că identificarea victimelor sau stabilirea unui număr definitiv de morţi ar putea dura mult timp, deoarece multe dintre cadavre au suferit arsuri grave.

Totodată, autorităţile din Elveția nu se pronunţă pentru moment asupra cauzelor precise ale incendiului. Mai mulţi martori ai tragediei au declarat însă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle fluturate de o persoană aşezată pe umerii altei persoane - unii spun că erau angajaţi ai barului. Aceste materiale pirotehnice ar fi putut provoca incendiul atingând tavanul.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, roman, elvetia, crans montana,

Dată publicare: 02-01-2026 18:32

