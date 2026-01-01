Se fac demersuri pentru a afla dacă au fost români implicați în explozia de la Crans Montana, Elveția

Ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado, a declarat că vor fi nevoie de săptămâni întregi pentru a se identifica victimele incendiului din Crans-Montana.

O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. MAE de la Bucureşti transmite că se fac demersuri pentru a afla dacă sunt şi cetăţeni români afectaţi.

El a vorbit la televiziunea italiană de la faţa locului, unde se află în prezent împreună cu personalul consulatului din Geneva.

Anterior, ministrul italian de externe declarase că identificarea victimelor va fi complexă şi va necesita timp, din cauza arsurilor grave.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a declarat că spitalul Niguarda din Milano a pus la dispoziţie secţia sa de arşi pentru a ajuta la tratarea răniţilor.

El a mai spus că serviciile de urgenţă din regiunea Valea Aosta, care se învecinează cu regiunea Valais din Elveţia, sunt pregătite să ajute omologii lor elveţieni.

Autorităţile elveţiene anunţaseră că secţia locală de terapie intensivă din Valais era plină.

Crans-Montana este una dintre cele mai importante staţiuni de schi alpin din circuitul Cupei Mondiale şi va găzdui următoarele campionate mondiale pe parcursul a două săptămâni în februarie 2027.

Peste patru săptămâni, staţiunea va găzdui cei mai buni schiori de coborâre, bărbaţi şi femei, pentru ultimele lor competiţii înainte de Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, relatează AP.

Crans-Montana este, de asemenea, o locaţie de primă clasă pentru golful internaţional. Clubul Crans-sur-Sierre organizează în fiecare august European Masters pe un teren pitoresc, cu privelişti uimitoare asupra munţilor.

