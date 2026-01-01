Se fac demersuri pentru a afla dacă au fost români implicați în explozia de la Crans Montana, Elveția

Stiri externe
01-01-2026 | 14:47
Crans-Montana
AFP

Ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado, a declarat că vor fi nevoie de săptămâni întregi pentru a se identifica victimele incendiului din Crans-Montana.

autor
Sabrina Saghin

O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. MAE de la Bucureşti transmite că se fac demersuri pentru a afla dacă sunt şi cetăţeni români afectaţi.

El a vorbit la televiziunea italiană de la faţa locului, unde se află în prezent împreună cu personalul consulatului din Geneva.

Anterior, ministrul italian de externe declarase că identificarea victimelor va fi complexă şi va necesita timp, din cauza arsurilor grave.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a declarat că spitalul Niguarda din Milano a pus la dispoziţie secţia sa de arşi pentru a ajuta la tratarea răniţilor.

Citește și
incendiu
Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată

El a mai spus că serviciile de urgenţă din regiunea Valea Aosta, care se învecinează cu regiunea Valais din Elveţia, sunt pregătite să ajute omologii lor elveţieni.

Autorităţile elveţiene anunţaseră că secţia locală de terapie intensivă din Valais era plină.

Crans-Montana este una dintre cele mai importante staţiuni de schi alpin din circuitul Cupei Mondiale şi va găzdui următoarele campionate mondiale pe parcursul a două săptămâni în februarie 2027.

Peste patru săptămâni, staţiunea va găzdui cei mai buni schiori de coborâre, bărbaţi şi femei, pentru ultimele lor competiţii înainte de Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, relatează AP.

Crans-Montana este, de asemenea, o locaţie de primă clasă pentru golful internaţional. Clubul Crans-sur-Sierre organizează în fiecare august European Masters pe un teren pitoresc, cu privelişti uimitoare asupra munţilor.

Sursa: News.ro

Etichete: explozie, elvetia,

Dată publicare: 01-01-2026 14:47

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore
Stiri actuale
Care a fost cauza exploziei din Galați urmată de un incendiu violent. Intervenția pompierilor a durat aproape două ore

Explozie urmată de un incendiu violent, luni seară, la periferia orașului Târgu Bujor, din județul Galați. Casa unui bărbat de 55 de ani a fost parțial distrusă, iar proprietarul a suferit arsuri severe.

Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu violent, în Galați. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave. Deflagrația a fost filmată

Un bărbat de 55 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după o explozie urmată de un incendiu violent.  

Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni
Stiri externe
Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni

Cel puţin două persoane au murit, iar mai multe alte erau căutate în urma unei explozii într-un azil de bătrâni, în apropiere de Philadelphia, a anunţat guvernatorul statului american Pennsylvania (est) Josh Shapiro, relatează Reuters.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Tragedia cu 40 de morți și 100 de răniți, din Elveția. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea o lumânare”
Stiri externe
Tragedia cu 40 de morți și 100 de răniți, din Elveția. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea o lumânare”

Incendiul care a ucis 40 de persoane și a rănit cel puțin 100 la petrecerea de Anul Nou din barul Le Constellation, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-ar fi produs după ce o lumânare aniversară a aprins tavanul.

Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea
Stiri Economice
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28