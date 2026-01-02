Corespondență ProTV din Crans-Montana. Autoritățile au început audierea martorilor și verifică filmările din telefoane

02-01-2026 | 09:53
Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care se aseamănă izbitor cu infernul de acum 10 ani din clubul Colectiv, a creat o undă de șoc în toată lumea.

autor
Camelia Donțu,  Roxana Hulpe

Noile imagini cu incendiul devastator arată amploarea dezastrului. Focul a luat cel puțin 40 de vieți, iar peste 115 persoane au fost rănite.

Multe victime au arsuri grave, însă autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu. În Elveția sunt 5 zile de doliu național.

Momentul în care flăcările au cuprins tavanul barului Constellation din Crans-Montana a fost surprins de un martor. Era ora 1:30, în noaptea de Revelion. Primii care au observat incendiul s-au grăbit spre ieșire.

Corespondent PROTV:Martorii spun că totul ar fi pornit de la un chelner care se afla pe umerii altei persoane și agita o sticlă de șampanie cu artificii. Scânteile ar fi atins tavanul de lemn vopsit, deci ar fi fost mai multe elemente inflamabile și, în doar câteva secunde, a început să ardă, iar ce a urmat a fost iadul pe pământ. Cei care au reușit să se salveze spun că tinerii care dansau în acel loc și aveau pahare în mâini încercau să arunce băutura din pahar spre tavan să stingă flăcările.”

Citește și
Elvetia
Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Pacienții cu răni grave sunt trimiși în străinătate

Flăcările s-au extins extrem de rapid în interiorul clubului, antifonat cu spumă și decorat cu mult lemn. În câteva clipe s-a instalat panica.

Cetățean:De fapt, au fost doar câteva secunde până a început să ardă. Cât ai clipi... Am văzut cum un sfert din sală era deja cuprins de flăcări, exact în zona în care se aflau chelnerii.”

Băiat:Nu mai puteam respira. În capul nostru, ne-am gândit să ieșim, așa că toată lumea a plecat, dar era o mulțime de oameni, așa că nu am putut ieși.”

Un puhoi de oameni s-a îngrămădit în același timp pe scara îngustă care ducea spre ieșire, considerată neîncăpătoare pentru toți cei prezenți.

Nathan, martor:Am văzut oameni cum se împingeau unii pe alții, căzând pe scări, pentru că primul care apuca să iasă era salvat, ca să fim sinceri. Este tragic, pentru că unii au fost călcați în picioare și știu că mulți n-au mai apucat să iasă și, din păcate, au murit înăuntru.”

Samuel, martor:Erau foarte mulți oameni la intrare care încercau să scape, era înghesuială, se călcau unii pe alții în încercarea de a ieși. Mulți țipau, încercând să se salveze. Am văzut mulți întinși pe jos. Cred că erau morți.”

Corespondent PROTV: Ce a îngreunat ieșirea? Barul era într-o clădire semi-subsol, cu o înălțime relativ mică. Acolo ar fi izbucnit incendiul, iar din această zonă se poate ieși pe o singură scară îngustă.”

Unii au fost nevoiți să spargă geamurile ca să iasă din clădirea în flăcări.

Alex, martor:M-am gândit că fie aveam să mor, fie aveam să reușesc să scap. Dar singura cale era pe fereastră și ferestrele erau blocate. Așa că am luat o masă și am încercat să sparg una din ele. Nu a mers și am crezut că totul s-a terminat pentru mine. În cele din urmă, am reușit să sparg fereastra. Și atunci am ieșit.”

Paradoxal, spargerea ferestrelor ar fi creat un curent de aer care a întețit flăcările.

Primele echipaje de salvatori au ajuns în 2 minute la locul tragediei. Au început să ofere primul ajutor pe trotuar.

Edmond, martor: „Am văzut oameni supuși unor intervenții chirurgicale chiar sub ochii mei. Rude și prieteni țipând și strigând. Este ceva ce nu-ți dorești să vezi sau să trăiești niciodată în viața ta.”

Scenele șocante se desfășurau sub ochii turiștilor și localnicilor ieșiți în stradă să vadă ce se întâmplă.

Martor: „Am crezut că sunt artificii, ca cele de Revelion, dar apoi am văzut mulți oameni țipând, multă panică.”

Martor:Ca în filme, exact ca în filme... incredibil, de necrezut. Era o agitație generală pe stradă.”

Autoritățile au precizat că victimele sunt de mai multe naționalități și se desfășoară activități pentru identificarea lor. Răniții au ajuns la spitalele din zonă.

Corespondent PROTV:Mă aflu în stațiunea Crans-Montana, în apropierea barului Le Constellation. Se află la aproximativ 150 de metri în spatele meu. Drumul este blocat și zona rămâne în continuare restricționată, dar locul unde se depun flori și lumânări vorbește despre tragedia care a șocat o lume întreagă. Aseară, aici, în stațiunea montană, a fost organizată o slujbă de reculegere la care au participat peste 400 de persoane, într-un semn de solidaritate profundă cu ceea ce s-a întâmplat aici. Elveția a instituit o stare specială pentru gestionarea crizelor. Nu este o stare de urgență, dar este un mecanism care permite autorităților să intervină rapid în gestionarea acestei crize, să organizeze spitalele și, mai ales, să continue ancheta la nivel federal și cantonal. Autoritățile au declarat că până la această oră au audiat mai mulți martori și analizează telefoanele găsite la fața locului. Institutul de criminalistică din Zurich este cel care gestionează întreaga anchetă, însă autoritățile au subliniat că în acest moment prioritară este identificarea victimelor, astfel încât trupurile să poată ajunge înapoi la familii. De altfel, aici, în stațiune, a fost organizat un centru de primire pentru rude și prieteni. Există și un număr de urgență, iar pe aeroportul din Geneva, la fel, a fost organizat un centru, astfel încât familiile să poată fi îndrumate către stațiune sau către locurile unde trebuie să ajungă. Până la această oră nu sunt informații că în incendiu ar fi fost implicați români. Sunt în jur de 40 de persoane care și-au pierdut viața și 115 răniți, însă în continuare este un bilanț provizoriu și este posibil ca în zilele următoare numărul victimelor să crească, pentru că multe au arsuri foarte grave. Răniții sunt la spitale din Zurich, Lozano, Sion.”

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 02-01-2026 09:18

Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”
Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

