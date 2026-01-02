DN1, blocat pe ambele sensuri. La munte se face „schimbul” de turiști

02-01-2026 | 19:34
Se circulă bară la bară pe DN1 pe ambele sensuri de mers, semn că la munte se face schimbul de turiști.

Ana Maria Barbu

Peste zi, mulți s-au îndreptat spre zonele cu zăpadă, iar acum unii dintre cei care au petrecut de Revelion în Poiana Brașov sau pe Valea Prahovei pleacă spre casă.

Corespondent PROTV: „La această oră traficul este blocat pe sensul către București. Aplicațiile de trafic arată ca o distanță de 25 de km este parcursă în două ore. Cel mai probabil, turiștii care au petrecut la munte de Revelion au amânat momentul plecării până spre seară.

Însă, pe zi s-au format coloane pe DN1 și pe sensul către munte, de la Nistorești până în Comarnic. A fost aglomerat și în stațiunile de pe Valea Prahovei.

E semn că turiștii încă profită de zile libere și de vacanță. S-au îndreptat spre munte, așa cum era de așteptat, pentru că a mai nins.

Se schiază, de pildă, în Sinaia, la Cota 2000, dar e important să verificați prognoza pentru că dacă vântul suflă cu putere, transportul pe cablu va fi oprit.

În Poiana Brașov, astăzi (vineri, n.r.) au fost deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postavaru. Dar până să ajungă pe pârtie în vârf de munte, turiștii care sunt deja în stațiune au mai petrecut și aseară până târziu”.

