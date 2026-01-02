Se uita pe site-uri de adulți la 7 ani, la 12 ani era dependentă. ”Era înfricoșător. Credeam că cineva omoară pe altcineva”

O tânără din Marea Britanie spune că a văzut pornografie pentru prima dată la vârsta de 7 ani, la 8 ani se uita deja la materiale extreme, iar la 12 ani era dependentă. Studiile arată cum copiii ”nu pot renunța la ceea ce au văzut”.

O tânără englezoaică a recunoscut pentru Sky News că a văzut pentru prima dată pornografie online când avea doar 7 ani, la 8 ani se uita deja la materiale extreme, iar la 12 ani era dependentă. ”Nici nu știam că oamenii arată așa”, spune tânăra, mărturia unui flagel care lovește copii din toată lumea.

Asta pentru că noi cercetări indică faptul că ea este departe de a fi singura persoană expusă la o vârstă atât de fragedă. Copiii cu vârsta de 5 ani și chiar mai mici sunt expuși la pornografie online, ceea ce duce la dependență, a aflat Sky News.

Cercetările efectuate și distribuite de Proiectul Dignify al YMCA arată că vârsta la care copiii văd conținut sexual pe internet este din ce în ce mai mică.

Proiectul, care lucrează pentru a proteja copiii și tinerii de efectele nocive ale pornografiei, arată cum copiii „nu pot renunța la ceea ce au văzut”. Iar vârsta medie a copiilor care văd pornografie este acum de 12 ani, potrivit Dignify.

Nicola Lee, de la Dignify, a declarat pentru Sky News că, analizând „mai în profunzime” datele lor, au descoperit că unii copii care au vizionat pentru prima dată pornografie la vârsta de 5 ani și sub „raportează și dependență de pornografie”.

„Deci nu a fost vorba doar de faptul că au văzut-o la acea vârstă”, a adăugat Nicola, „de fapt, aceasta s-a dezvoltat odată cu ei în anii care au urmar, iar acum ne spun că au o dependență”.

Shaniah Williams a declarat pentru Sky News că a văzut pornografie pentru prima dată la doar 7 ani, după ce a fost „expusă unui comportament sexual dăunător” la vârsta de 6 ani, ceea ce i-a stârnit „curiozitatea” de a căuta răspunsuri online.

Ea a descris conținutul disponibil pentru ea pe „anumite platforme” și, până la vârsta de 8 ani, se uita deja la pornografie extremă.

Până la 12 ani, a spus că era dependentă: „Nu înțelegeam de ce eram atât de deprimată. Consumul mai mare din acest material mă menținea cumva sănătoasă la minut... dar gândurile nu se opreau. Doar voiam să se oprească”.

„Nu știam că oamenii arată așa”

În ciuda restricțiilor impuse dispozitivelor, Shaniah a spus că materialul pe care l-a văzut în copilărie a lăsat-o îngrozită și confuză și, ulterior, a suferit de depresie și gânduri suicidare.

„Aș putea să mă uit la copiii din curtea școlii și să-ți spun care dintre ei a fost expus la asta, doar datorită limbajului lor”, a explicat ea.

„Îmi doream să pot fi ca fetele care nu au fost expuse la asta. Eram în întuneric, într-o închisoare pe care mi-am făcut-o singură”. Shaniah face apel la părinți să înceapă conversații cu copiii lor.

„A fost înfricoșător. Nu știam că ființele umane arată așa”, a spus ea. „Eram un copil, nu mai văzusem așa ceva. Am crezut că cineva îl omoară pe celălalt. Am crezut că este tortură”.

„Mi-a luat copilăria”, a adăugat ea. ”A dispărut. Nu o voi recupera. Dar asta nu înseamnă că alți copii nu pot avea parte de asta. Așa că vă implor, părinți - vă rog! De dragul lor”.

Copiii găsesc pornografie „neintenționat”

Conform cercetărilor Dignify, majoritatea copiilor găsesc pornografie online „neintenționat”, de exemplu, trimisă într-un chat de grup, găsită printr-un link de pe o altă platformă sau distribuită de un străin.

„Avem copii și tineri care văd pornografie”, a spus Nicola. Ea a adăugat: „O treime dintre cei care au văzut pornografie au văzut-o în școala primară. Este înfricoșător, este chiar înfricoșător ca părinte să te gândești, wow, copilul meu ar fi putut vedea pornografie”.

„Dar s-ar putea să nu fi văzut. Așadar, nu vrem să stârnim această curiozitate”.

Dignify încurajează, de asemenea, părinții să se gândească la conversații „adecvate vârstei și dezvoltării” pe această temă - și au elaborat un ghid „de parcurs”.

În primii ani, se recomandă discutarea despre utilizarea ecranelor și siguranța acestora și, acolo unde se întâmplă utilizarea ecranelor, să o experimenteze ca pe un „moment comun”, cum ar fi jocurile împreună.

Pe lângă controalele parentale și setările de confidențialitate pe dispozitive, Nicola recomandă, de asemenea, să fie în aceeași cameră dacă un copil va fi singur pe un ecran pentru a „înțelege ce se uită”.

Ce văd copiii în liceu: decapitări și acte de bestialitate

Problema, însă, pare să fie răspândită și în școli. Flossie, în vârstă de 17 ani, a declarat pentru Sky News că a fost copleșită de volumul și extremitatea conținutului care circula printre elevii din liceul ei.

„În primele trei luni, am fost expusă la absolut orice pe rețelele de socializare - pornografie hardcore, videoclipuri violente”, a spus ea. Un videoclip care a devenit viral în școala ei arăta o femeie decapitată. Un altul implica bestialitate.

Ea a spus că nu a avut de ales să vadă asta. „Într-o zi, am coborât din autobuz și mi-a fost împins în față. Aveam 12 ani. A trebuit să mă duc acasă de la școală pentru că era atât de tulburător”.

Flossie face acum parte dintr-o acțiune în justiție care solicită interzicerea smartphone-urilor în școlile din Marea Britanie, argumentând că nu se pot proteja copiii atâta timp cât dispozitivele rămân în sălile de clasă, în locurile de joacă sau chiar în autobuzul școlar.

„Sunt copiii care își fac asta unii altora. Și singura modalitate prin care se va opri este dacă li se iau telefoanele”, a spus ea.

„Elevii vor vedea lucruri pe care nu le pot uita niciodată”

Will Orr-Ewing, care este, de asemenea, implicat în acțiune, a declarat că peste 250 de directori de școli susțin o posibilă revizuire judiciară a îndrumărilor guvernamentale.

„Dacă secretarul de stat ar vrea, nu este nevoie de nicio legislație primară. Ea poate actualiza îndrumările și ar putea fi rezolvată mâine”, a spus el.

El a avertizat că fiecare nou an școlar aduce un nou val de copii aflați în pericol: „În fiecare septembrie este un nou an și un procent mare dintre acești copii vor vedea lucruri pe care nu le vor putea uita niciodată”.

Orr-Ewing a explicat că, deși majoritatea părinților susțin restricțiile, o „minoritate vocală” crede că smartphone-urile protejează copiii - lucru pe care l-a numit „un mit”.

„Dovezile arată că marea majoritate a daunelor vin prin intermediul smartphone-urilor. Părinții cred că își protejează copiii, dar, din păcate, îi pun în pericol și mai mult oferindu-le un smartphone”, a spus el.

