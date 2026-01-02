Combinația fatală analizată de anchetatori în cazul catastrofei din Elveția. Amploarea dezastrului i-a șocat pe salvatori

Mulți dintre răniți sunt în stare critică și au fost transportați de urgență la spitale din alte regiuni ale Elveției, dar și în țări vecine, precum Franța, Germania și Italia.

Între timp, autoritățile au decretat 5 zile de doliu național. Din primele informații, se pare că incendiul ar fi fost provocat de artificii care au aprins spuma anti-fonică din tavan.

Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

„Constellation”, barul în care s-a produs tragedia, este situat in inima stațiunii Crans-Montana, pe una din străzile principale.

E o clădire cu mai multe etaje, iar parterul e din piatră. Găzduiește un bar și este cunoscut pentru petreceri, de aceea este frecventat în special de tineri.

Anchetatorii nu au dat prea multe detalii despre posibilele cauze ale incendiului. Potrivit experților, însă, principala ipoteză ar fi că flăcările s-au răspândit rapid din cauza materialelor inflamabile din interiorul barului.

În aceste imagini care sunt din anul 2015, anul în care s-a deschis barul, se vede că, în zona barului, tavanul avea panouri fonoabsorbante din spumă, adică un tavan acustic din burete antifon. Folosite în spațiile de club, bar, apres-ski unde se reduce ecoul și zgomotul. Multe ard foarte repede și nu toate sunt ignifuge.

Guy Parmelin, președintele Elveției: „O tragedie de o amploare fără precedent și de-a dreptul îngrozitoare. Multe vieți, în mare parte ale unor tineri, au fost pierdute. Aproximativ o sută de persoane au fost rănite, adesea grav, iar în spatele acestor cifre sunt chipuri, nume, familii, destine brutal întrerupte sau schimbate pentru totdeauna”.

Autoritățile spun că printre victimele incendiului sunt și cetățeni străini. Stațiunea elvețiană primește anual aproximativ 3 milioane de vizitatori, o bună parte din afara țării.

Pentru a gestiona numărul mare de răniți, în zonă au fost trimise efective impresionante.

Martin Muel, reporter Blick: „A fost o operațiune uriașă. Am avut aproximativ 10 elicoptere care i-au transportat pe răniți către mai multe spitale din regiune, dar și la Geneva și la Zürich, unde există clinici specializate pentru victimele incendiilor. De asemenea, au fost în jur de 40 de ambulanțe la fața locului și aproximativ 200 de persoane din serviciile de urgență care au intervenit, făcând tot posibilul pentru a-i duce pe răniți la spitale, la medici. A fost, într-adevăr, o operațiune de mare amploare”.

Amploarea dezastrului i-a șocat pe cei care au asistat la operațiunile de salvare.

Nathan Huguenin, martor: „Nu am dormit nicio secundă, nu am putut. Am închis ochii și totul revenea în mintea mea, pentru că am văzut oameni resuscitați. Am văzut oameni complet arși. Am văzut oameni murind”.

Edmond, martor: „Nu mai era loc, așa că au deschis o bancă chiar peste drum (de bar), o sucursală a unei bănci elvețiene, pentru a adăposti răniții, pentru că oamenii înghețau de frig. Trebuie să înțelegeți că erau îmbrăcați pentru o seară de petrecere, foarte sumar”.

Oamenii din Crans-Montana au improvizat un memorial în apropierea barului, unde au depus flori și au aprins lumânări. Elveția a anunțat cinci zile de doliu în memoria celor care și-au pierdut viața în incendiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













