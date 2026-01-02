Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

Cel puțin 40 de persoane au murit, iar peste 115 au fost rănite.

Multe victime au arsuri grave, iar autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu. Supraviețuitorii vorbesc despre scene desprinse dintr-un adevărat infern.

Acesta este momentul în care flăcările au cuprins tavanul barului Constellation din Crans-Montana. Era ora 1:30, în noaptea de Revelion. Primii care au observat incendiul s-au grăbit spre ieșire.

Martorii spun că totul ar fi pornit de la un chelner care se afla pe umerii altei persoane și agita o sticlă de șampanie cu artificii. Scânteile ar fi atins tavanul de lemn vopsit, deci ar fi fost mai multe elemente inflamabile și în doar câteva secunde a început să ardă, iar ce a urmat a fost iadul pe pământ. Cei care au reușit să se salveze, spun că tinerii care dansau în acel loc și aveau pahare în mâini încercau să arunce băutura din pahar spre tavan ca să stingă flăcările.

Flăcările s-au extins extrem de rapid în interiorul clubului, antifonat cu spumă și decorat cu mult lemn. În câteva clipe s-a instalat panica.

Băiat: „De fapt, au fost doar câteva secunde până a început să ardă. Cât ai clipi... Am văzut cum un sfert din sală era deja cuprins de flăcări, exact în zona în care se aflau chelnerii”.

Alex: „Nu mai puteam respira. În capul nostru, ne-am gândit să ieșim, așa că toată lumea a plecat, dar era o mulțime (de oameni), așa că nu am putut ieși”.

Un puhoi de oameni s-a îngrămădit în același timp pe scara îngustă care ducea spre ieșire, considerată neîncăpătoare pentru toți cei prezenți.

Nathan, martor: „Am văzut oameni cum se împingeau unii pe alții, căzând pe scări, pentru că primul care apuca să iasă era salvat, ca să fim sinceri. Este tragic, pentru că unii au fost călcați în picioare și știu că mulți n-au mai apucat să iasă și, din păcate, au murit înăuntru”.

Samuel, martor: „Erau foarte mulți oameni la intrare care încercau să scape, era înghesuială, se călcau unii pe alții în încercarea de a ieși. Mulți țipau, încercând să se salveze... Am văzut mulți întinși pe jos. Cred că erau morți...”.

Ce a îngreunat ieșirea? Barul era într-o clădire semi-subsol, cu o înălțime relativ mică. Acolo ar fi izbucnit incendiul, iar din această zonă se poate ieși pe o singură scară îngustă.

Unii au fost nevoiți să spargă geamurile ca să iasă din clădirea în flăcări.

Alex, martor: „M-am gândit că fie aveam să mor, fie aveam să reușesc să scap. Dar singura cale era pe fereastră și ferestrele erau blocate. Așa că am luat o masă și am încercat să sparg una din ele. Nu a mers și am crezut că totul s-a terminat pentru mine. În cele din urmă, am reușit să sparg fereastra. Și atunci am ieșit”.

Edmond, martor: „Am văzut oameni supuși unor intervenții chirurgicale chiar sub ochii mei. Rude și prieteni țipând și strigând. Este ceva ce nu-ți dorești să vezi sau să trăiești niciodată în viața ta”.

Scenele șocante se desfășurau sub ochii turiștilor și localnicilor ieșiți în stradă să vadă ce se întâmplă.

Martor: „Am crezut că sunt artificii, ca cele de Revelion, dar apoi am văzut mulți oameni țipând, multă panică”.

Autoritățile au precizat că victimele sunt de mai multe naționalități și se desfășoară activități pentru identificarea lor. Răniții au ajuns la spitalele din zonă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













