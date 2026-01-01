Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”

Stiri externe
01-01-2026 | 14:18
Incendiul care a ucis și a rănit peste 140 de persoane la petrecerea de Anul Nou din barul Le Constellation, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-ar fi produs după ce o lumânare aniversară a aprins tavanul.

Cristian Anton

Tragedia care a lovit Elveția în noaptea de Anul Nou prezintă similitudini înfiorătoare cu incendiul de la Colectiv, din octombrie 2015.

Potrivit unor martori citați de presa franceză, focul a pornit de la o lumânare, care a aprins imediat tavanul barului Le Constellation, la ora locală 01.30.

Două tinere intervievate de BFMTV, care se aflau în clubul de noapte în momentul producerii incidentului, au afirmat că tavanul din lemn al discotecii situate la subsolul barului ar fi luat foc, informează News.ro.

La un moment dat, un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare de aniversare, care era foarte aproape de tavan, iar acesta a luat foc în două minute”, au declarat cele două martore.

Potrivit acestora, în interiorul clădirii se aflau câteva sute de persoane.

Scara de ieşire din discotecă era foarte îngustă, s-a produs o mare aglomeraţie”, au continuat cele două tinere, care au reuşit să fugă în ultimul moment. Acestea au afirmat că au văzut numeroşi răniţi, mulţi grav, prăbuşindu-se la ieşirea din bar.

Ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat, pe de altă parte, că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. "Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou", a declarat el pentru postul de televiziune italian Sky TG24, citat de Agerpres.

Varianta focului pornit de la chelneri este confirmată de un alt tânăr și pentru un post TV elvețian.

Conform unei declaraţii făcute pentru cotidianul elveţian 24 Heures de un tânăr care s-a aflat în interiorul barului, "nişte dispozitive pirotehnice instalate pe sticle comandate (de clienţi) în clubul de noapte ar fi declanşat un incendiu la tavan", care "s-a aprins foarte repede", declanşând scene de panică, transmite AFP.

Oamenii spărgeau gemurile pentru a ieși din barul în flăcări

Un martor care a vorbit cu postul de televiziune francez BFMTV a descris oameni care au spart geamuri pentru a scăpa de incendiu, unii grav răniți și părinți panicați care s-au grăbit la fața locului cu mașinile pentru a vedea dacă copiii lor erau prinși înăuntru, scrie The Guardian.
 
Martorul a spus că a văzut aproximativ 20 de persoane grăbindu-se să iasă din fum și flăcări și a comparat ceea ce a văzut cu un film de groază în timp ce se uita de peste drum.

Incendiul ar fi izbucnit în subsolul barului

Poliția elvețiană a publicat o înregistrare video filmată după incendiu, care arată terasa barului Le Constellation, scrie Sky News.
 
Imaginile din filmare arată scaune și bănci împrăștiate prin încăpere.
 
Se crede că incendiul a izbucnit în subsolul barului, rapoartele sugerând că până la 100 de persoane erau acolo când au izbucnit flăcările.
