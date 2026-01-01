Tragedia din Elveția: Peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare”
Incendiul care a ucis și a rănit peste 140 de persoane la petrecerea de Anul Nou din barul Le Constellation, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-ar fi produs după ce o lumânare aniversară a aprins tavanul.
Tragedia care a lovit Elveția în noaptea de Anul Nou prezintă similitudini înfiorătoare cu incendiul de la Colectiv, din octombrie 2015.
Potrivit unor martori citați de presa franceză, focul a pornit de la o lumânare, care a aprins imediat tavanul barului Le Constellation, la ora locală 01.30.
Două tinere intervievate de BFMTV, care se aflau în clubul de noapte în momentul producerii incidentului, au afirmat că tavanul din lemn al discotecii situate la subsolul barului ar fi luat foc, informează News.ro.
„La un moment dat, un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare de aniversare, care era foarte aproape de tavan, iar acesta a luat foc în două minute”, au declarat cele două martore.
Potrivit acestora, în interiorul clădirii se aflau câteva sute de persoane.
„Scara de ieşire din discotecă era foarte îngustă, s-a produs o mare aglomeraţie”, au continuat cele două tinere, care au reuşit să fugă în ultimul moment. Acestea au afirmat că au văzut numeroşi răniţi, mulţi grav, prăbuşindu-se la ieşirea din bar.
Ministrul de externe italian Antonio Tajani a declarat, pe de altă parte, că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. "Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou", a declarat el pentru postul de televiziune italian Sky TG24, citat de Agerpres.
Varianta focului pornit de la chelneri este confirmată de un alt tânăr și pentru un post TV elvețian.
Conform unei declaraţii făcute pentru cotidianul elveţian 24 Heures de un tânăr care s-a aflat în interiorul barului, "nişte dispozitive pirotehnice instalate pe sticle comandate (de clienţi) în clubul de noapte ar fi declanşat un incendiu la tavan", care "s-a aprins foarte repede", declanşând scene de panică, transmite AFP.