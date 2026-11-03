Recent, actualul ministru, Florin Manole, a susținut că Pîslaru ar fi raportat Comisiei Europene „persoane decedate“ drept dezinstituționalizate, pentru a bifa o țintă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acum, Pîslaru neagă și spune că lista cu decese a fost făcută de conducerea anterioară a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD).

Dragoș Pîslaru: „Sunt absolut uluit“

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul ministru USR afirmă că este surprins de acuzațiile ministrului Manole (PSD) și susține că acestea au un scop politic.

„Sunt absolut uluit de tupeul domnului ministru Florin Manole. În disperarea de a lansa un atac politic, a reușit o performanță rară: a demonstrat public incompetența propriului partid“, a declarat Dragoș Pîslaru.

El spune că lista pe care ministrul Manole o prezintă la televiziuni este cea de la 30 iunie 2026, iar documentul ar fi fost întocmit și semnat de fosta președintă a ANPDPD, Alexandra Zară, care ar fi fost numită cu sprijinul PSD.

„Ceea ce «uită» să menționeze este că lista cu «morți» pe care o flutură pe la televiziuni este lista de la 30 iunie, întocmită și semnată de doamna Zară, fosta președintă ANPDPD, numită și susținută de PSD“, a precizat fostul ministru.

El spune că a demis-o tocmai din cauza modului în care era condusă instituția: „Exact pentru acest tip de management dezastruos am demis-o pe doamna Zară“.

În locul ei a fost numită Ana Rădulescu, despre care Pîslaru spune că a pus ordine în situația moștenită: „În locul ei am numit-o pe Ana Rădulescu, un profesionist impecabil, care a făcut curățenie în haosul lăsat în urmă.“

Raportarea din 31 august: 3.976 de persoane, fără decese

Potrivit fostului ministru, ANPDPD a făcut o nouă raportare la 31 august, pe baza datelor trimise din țară către minister. Aceasta ar fi inclus 3.976 de persoane eligibile și niciun caz de deces în centre.

„ANPDPD a raportat la 31 august, pe baza datelor primite din țară către minister, 3.976 de persoane eligibile, fără vreun caz de deces în centre, cum fuseseră identificate în fosta raportare de la 30 iunie, care au fost înlăturate printr-o verificare clară“, a explicat Pîslaru.

El consideră că această raportare a fost una corectă: „Raportarea de 3.976 de persoane dezinstituționalizate a fost cea mai riguroasă, corectă și curată centralizare posibilă pe baza datelor existente în acel moment.“

Pîslaru spune că nu poate fi vorba despre falsuri sau decese. Diferențele pe care Comisia Europeană le ridică acum ar ține de modul de interpretare a datelor.

„Orice neconcordanță sau diferență de interpretare pe care Comisia o ridică acum în fața ministerului ține de clarificări metodologice complexe (cum ar fi eligibilitatea tinerilor salvați din sistem), nu de «falsuri» și, sub nicio formă, de «persoane decedate»“, a susținut el.

„Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste“, spune Pîslaru.

„Nu am semnat și nu am trimis nicio raportare“

Fostul ministru spune că a condus interimar Ministerul Muncii timp de cinci luni. În această perioadă, afirmă el, nu a semnat și nu a trimis nicio raportare către Comisia Europeană.

„Mai mult, ca ministru interimar timp de doar 5 luni, nu am semnat și nu am trimis nicio raportare către Comisia Europeană. Aceasta este exclusiv atribuția direcției de specialitate din minister. Nici măcar ANPDPD nu raportează direct“, a mai spus Pîslaru.

El spune că știe de ce ministrul a ieșit public tocmai acum. În opinia lui, Comisia Europeană verifică în prezent acest jalon, iar Manole ar încerca să găsească un vinovat.

„Știu exact de ce iese domnul Manole la atac tocmai acum. Comisia Europeană face verificările firești pe acest jalon, iar domnul ministru, incapabil să susțină negocierile tehnice cu experții europeni, caută un țap ispășitor“, a afirmat fostul ministru.

El mai spune că acuzațiile ar fi o diversiune: „Acest atac furibund este doar o perdea de fum. O încercare disperată a domnului Manole de a devia atenția publică de la propria neputință de la Bruxelles, dar mai ales de la scandalul «botezului PSD de la Timișoara» și de la mușamalizarea raportului Curții de Conturi care indică fraudarea a milioane de lei din bugetul Ministerului Muncii, fix sub mandatele domniei sale și al doamnei Bucura Oprescu.“

Ținta din PNRR a fost renegociată în 2026

Pîslaru mai spune că, în cele cinci luni de mandat, a reparat situația lăsată de predecesori. Potrivit lui, ținta inițială era de 5.411 persoane, iar miniștrii dinaintea lui nu făcuseră suficient pentru a o atinge.

„Adevărul despre PNRR este simplu: în cele 5 luni de mandat, am reparat dezastrul PSD. Miniștrii anteriori nu făcuseră suficient pentru a atinge ținta inițială de 5.411 persoane, riscând pierderea banilor europeni“, a declarat el.

Pentru a evita această situație, ținta a fost renegociată în primăvara lui 2026: „Pentru a salva situația, am renegociat în primăvara anului 2026 jalonul cu Comisia Europeană, scăzând ținta la 4.000 și transformând indicatorul într-unul mai ușor de măsurat.“

Cu marja permisă de 5%, ținta minimă ar fi fost de 3.800 de persoane. Pîslaru spune că raportarea de la 31 august a depășit acest prag: „Cu marja permisă de 5% (deviația minimă), ținta de atins era 3.800, iar cele 3.976 de persoane eligibile raportate de ANPDPD pe 31 august, pe baza datelor din teritoriu de la DGASPC-uri au acoperit jalonul satisfăcător, pe datele de atunci.“

„Cer PSD-ului un dram de decență. Oamenii cu dizabilități, destinele lor și eforturile reale de a le oferi o viață demnă în comunitate nu sunt o masă de manevră pentru a vă acoperi incompetența și fraudele. Opriți-vă“, a mai afirmat Pîslaru.