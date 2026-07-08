Pîslaru a făcut anunțul pe Facebook, iar măsura vine ca urmare a modului în care instituțiile statului au gestionat cazul exploatării persoanelor vulnerabile din Bihor. De asemenea, ministrul a solicitat sancționarea conducerii DGASPC Bihor și AJPIS Bihor și a dispus elaborarea unui protocol interinstituțional pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

Pîslaru a explicat că măsurile vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor.

„Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară”, a scris Dragoș Pîslaru.

Sancțiuni pentru DGASPC și AJPIS Bihor

Ministrul interimar a solicitat președintelui Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor. În același timp, a cerut directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să sancționeze conducerea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor.

Protocol interinstituțional pentru persoanele vulnerabile

El a dispus și elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative, pentru a preveni pe viitor astfel de situații.

Măsurile vin în contextul în care, pe 30 iunie, DIICOT a percheziționat 14 locații din județul Bihor, procurorii anunțând că 409 persoane erau ținute în condiții inumane, dintre care 128 cu dizabilități psihice severe. Anchetatorii vorbesc de o rețea de exploatare a persoanelor vulnerabile, coordonată de familia Pașca, care ar fi încasat milioane de euro din donații și din pensiile victimelor, cu complicitatea unor funcționari publici.

Demiterea Alexandrei Zară și solicitarea de sancționare a conducerii DGASPC și AJPIS Bihor sunt primele măsuri administrative în acest scandal.

Postarea integrală a lui Dragoș Pîslaru

„Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară.

De asemenea, am solicitat domnului Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

Am solicitat directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor.

Am dispus elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative.

Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor.”