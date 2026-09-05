Pîslaru, care este şi ministru interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, a trecut în revistă principalele realizări din fonduri PNRR la cele două ministere pe care le coordonează, notează News.ro.

„Jos PNRR-ul! Iată ce am păţit 'din cauza' lui: 71.000 de gospodării au primit panouri solare şi/sau sisteme de stocare. Dintre acestea, peste 50.000 sunt gospodării ale unor persoane vulnerabile. 14.000 de locuinţe ale populaţiei vulnerabile au fost renovate energetic şi dotate cu panouri solare. Pentru cele două investiţii din zona energiei au fost decontate 5,36 miliarde de lei. 220 de obiective de patrimoniu au fost restaurate, consolidate sau modernizate: biserici de lemn, mănăstiri, cetăţi, castele, conace, sate cu arhitectură tradiţională. Cinci muzee şi memoriale au fost construite sau restaurate, pentru ca memoria unor momente importante din istoria României să nu rămână doar în cărţi”, a scris ministrul, referindu-se la rezultatele programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

În privinţa programelor de la Ministerul Muncii, Pîslaru a menţionat că PNRR a contribuit la: serviciile din domeniul muncii şi protecţiei sociale, care au fost digitalizate, prin sisteme informatice funcţionale la Inspecţia Muncii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

De asemenea, activitatea Casei Naţionale de Pensii Publice a fost digitalizată integral, cu sistemul informatic finalizat şi cu integrarea şi interoperabilitatea cu alte sisteme realizate, iar 4.000 de persoane cu dizabilităţi au fost dezinstituţionalizate.

PNRR a mai însemnat: 124 de centre de zi pentru prevenirea separării copiilor de familie au fost finanţate, pentru 8.960 de beneficiari; 28 de centre de servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi au fost dezvoltate, pentru 2.520 de beneficiari; 41 de centre de îngrijire de zi şi de reabilitare pentru persoanele vârstnice au fost create, pentru 3.075 de beneficiari.

În opinia ministrului, au fost puse în mişcare şi reforme care înseamnă servicii sociale mai aproape de oameni, instituţii mai eficiente şi un sistem de muncă şi protecţie socială mai bine adaptat realităţilor actuale.

„Pe lângă rolul meu de coordonator naţional, la cele două ministere pe care le-am coordonat, am îndeplinit ţintele şi jaloanele PNRR complet. Mulţumesc echipelor din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi din Ministerul Muncii care au lucrat, cu profesionalism şi responsabilitate, pentru îndeplinirea acestor obiective importante pentru România. Mulţumesc şi pentru efortul depus, de când am preluat conducerea Ministerului Muncii, în ceea ce priveşte reforma salarizării în sectorul public, unde s-au făcut toate demersurile pentru corectarea inechităţilor şi pentru construirea unui sistem de salarizare mai echitabil. Faptul că această reformă nu a putut fi închisă este rezultatul iresponsabilităţii unor politicieni ale căror interese sunt, din păcate, departe de interesul public şi de nevoia de a corecta inechităţile din sistemul de salarizare”, a adăugat Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, „reformele nu se fac pentru interese de moment, ele se fac pentru ca statul să fie mai echitabil, mai eficient şi mai aproape de oameni”.

„PNRR nu a 'distrus" România. A finanţat modernizarea ei”, a conchis ministrul.