Ministrul Muncii, Florin Manole, îl acuză pe fostul ministru Dragoș Pîslaru că a fost avertizat în legătură cu neregulile, dar nu a dispus verificarea datelor înainte ca acestea să fie transmise Comisiei Europene.

„Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnătura președintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greșite, inclusiv persoane decedate”, a spus Florin Manole.

Florin Manole: „Corecția de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani”

Într-un mesaj video publicat luni pe Facebook, Florin Manole a declarat că verificările au scos la iveală 478 de cazuri neconforme. Potrivit ministrului, datele raportate inițial au fost greșite, iar România ar putea suporta o corecție financiară din fondurile europene.

„Dragoș Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate. Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false. Din acest motiv, corecția de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea și raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie și august, au fost greșite”, a afirmat ministrul Muncii.

Cum au fost raportate aproape 500 de cazuri neconforme

Potrivit ministrului, până la 8 iulie 2026 fusese stabilit cadrul general pentru procesul de dezinstituționalizare. Toate instituțiile implicate ar fi fost informate oficial că persoanele decedate, cele transferate în alte centre rezidențiale și cele aflate în forme de locuire care nu respectau condițiile impuse nu puteau fi incluse în raportări.

Două zile mai târziu, pe 10 iulie, dosarul dezinstituționalizării a fost predat noii conduceri a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în baza unui protocol oficial. Noua conducere a avut la dispoziție aproape două luni, până la 31 august, pentru verificarea și corectarea documentelor.

La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunțat că ținta din PNRR a fost îndeplinită și a raportat 3.976 de persoane dezinstituționalizate.

Ulterior, după ce datele au ajuns la Comisia Europeană, au fost identificate mai multe nereguli. Printre acestea se numărau informații incomplete, persoane decedate, transferuri în alte centre rezidențiale, dar și persoane care nu fuseseră instituționalizate înainte de anul 2020. Comisia Europeană a cerut revizuirea de urgență a raportărilor.

Ministrul Muncii, Florin Manole: „Nu vom acoperi această greșeală”

În urma verificărilor făcute la Ministerul Muncii, 478 de cazuri au fost eliminate din evidențe, mai precizează Manole. Este vorba despre persoane decedate, persoane care nu fuseseră instituționalizate înainte de 2020 sau pentru care nu existau documente justificative. De asemenea, unele persoane figurau în forme de locuire care nu respectau cerințele, se aflau încă în proces de dezinstituționalizare sau fuseseră transferate în alte centre.

Astfel, numărul real al persoanelor dezinstituționalizate a fost de 3.498, nu de 3.976, cât fusese raportat inițial.

„Așadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituționalizate. Nu vom acoperi această greșeală și nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă”, a declarat ministrul Muncii.