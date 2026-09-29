”Partidul Naţional Liberal a afirmat foarte clar că a existat o colaborare explicită între PSD şi AUR pentru a da jos guvernul. Petrişor Peiu, lider al AUR, a confirmat că 5 persoane s-au întâlnit cu această idee de cum să dea jos guvernul. Recent, vedem şi imixtiuni externe în acest proces legat de torpilarea guvernului, pentru că nu ieşeau banii sau nişte proiecte de infrastructură sau de achiziţii nu ieşeau cum trebuie. Deci toate aceste elemente ne arată de fapt faptul că colaborarea între PSD şi AUR nu este ceva întâmplător, a fost un lucru gândit. Ceea ce constataţi drept o apropiere de moment este de fapt ceva ce, de la momentul în care ţara a fost băgată în instabilitate din momentul moţiunii de cenzură şi până astăzi îl resimţim şi noi la Partidul Naţional Liberal, dar mai ales toţi românii pentru că, da, România e într-o stare de instabilitate creată de moţiunea de cenzură care a fost clar gândită strategic de PSD şi AUR”, a spus Dragoş Pîslaru, după audierea în comisiile din parlament, pentru portofoliul fondurilor europene, potrivit News.ro.

Pîslaru a precizat că ”Partidul Social-Democrat este în acest moment într-o situaţie mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice”.

”Dacă Partidul Social-Democrat votează împotriva guvernului Mureşan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva în contra interesului României pe ideea că vine domnul preşedinte Grindeanu şi va fi următorul nominalizat şi vine el la putere. Asta, în limbaj de poker, se numeşte cacialma. În sensul că ei sunt gata să mizeze pe un pariu de tipul ăsta, împotriva interesului României, împotriva ideii de a avea un guvern stabil”, a precizat Dragoş Pîslaru.

Ce spune despre o parte din PSD

El a menţionat că ”există oameni în Partidul Social-Democrat care înţeleg miza şi înţeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul naţional”.

”În lumina descoperirilor legate de manevrele de culise din spatele picării guvernului din mai şi cu lucrurile care au apărut, singura şansă pentru oamenii care cu adevărat înţeleg miza şi dezvoltarea acestei naţiuni ca interes prioritar este aceea de a da cele 30 de voturi, câte mai sunt necesare, pentru ca să treacă guvernul. Între noi fie vorba, Partidul Social-Democrat n-a mai fost de mult în opoziţie reală şi este şansa cea mai bună pentru PSD să facă puncte electorale fiind în opoziţie”, a subliniat Pîslaru.

El a mai afirmat că a văzut ultimul interviu al preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu în care ”a spus în 2-3 minute de vreo 5 ori că este pregătit să asume guvernarea”.

”Când spui de 5 ori acelaşi lucru, mie îmi dă această impresie că de fapt nu e pregătit şi că nu-şi doresc acest lucru. Dar, în fine, asta este o interpretare personală, ceea ce aş vrea să spun acum cu toată responsabilitatea este că aceşti membri responsabili din PSD şi sunt în PSD oameni cu scaun la cap, înţeleg faptul că este o mişcare hazardată să votezi împotriva stabilităţii României”, a completat Pîslaru.