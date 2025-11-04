Călin Georgescu anunță din nou că nu o susține pe Anca Alexandrescu sau alt candidat la Primăria Capitalei: ”Este o farsă”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu - despre care procurorii spun că a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra și mercenarii săi voiau să preia puterea - refuză să susțină vreun candidat la Primăria Capitalei.

Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de poliție, pentru a semna controlul judiciar, după ce măsura preventivă a fost prelungită.

El a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie, fostul candidat a declarat că totul este ”o farsă”, după ce alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate.

”Eu am avut o declarație pe care sunt convins că ați văzut pe toți. Ce pot să spun? Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă. În plus de atâta, eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Doi. Până una-alta, votul liber al românilor a fost furat. Și trei, din acest punct de vedere nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel, a acestor alegeri.”, a spus Călin Georgescu.

Acesta este al doilea mesaj al lui Georgescu pentru susținătorii săi, cărora le cere să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei.

El a mai transmis un apel asemănător în urmă cu câteva zile - mesaj care a fost imediat interpretat de fosta moderatoare TV Anca Alexandrescu, posibil candidat la Primăria Capitalei, drept ”o radiografie a unui lung lanț de abuzuri”.

”Vreți să transformați un mesaj care este despre voi și frauda voastră, un apel să nu vă mai lăsăm să acoperiți frauda și lovitura de stat, într-un mesaj de dezbinare între persoane! Nu e despre candidați! E despre VOI! Mesajul de aseară al lui domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toți să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie.

Din acel moment, sistemul a deschis o cutie a ilegalităților și a aruncat România într-o spirală a nedreptății, unde fiecare nouă decizie abuzivă nu este decât o consecință firească a primei – anularea votului poporului. Tot ce trăim astăzi derivă din acel moment zero al abuzului instituțional. Mai mult, mesajul către oameni este să se implice și să nu mai stea în case să asiste complice și să nu se arunce cu capul înainte, ci să judece cu capul lor! Iar eu asta am făcut, fac și voi face!”, a afirmat Alexandrescu, fostă consilieră a liderilor PSD Liviu Dragnea, Adrian Năstase, Victor Ponta și Viorica Dăncilă.

AUR a anunțat că o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Georgescu spunea despre Simion că a fost „protejatul lui”, nu partener

Luni seara, conducerea AUR a anunțat că o susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei.

Întrebată dacă îl va implica pe fostul candidat Călin Georgescu în campania sa pentru alegerile parţiale, Anca Alexandrescu a răspuns nu are ”nevoie de proptele”, criticându-l astfel de contracandidatul său de la USR, Cătălin Drulă.

”Relaţia mea cu familia Georgescu este una de prietenie (...) iar eu niciodată nu i-aş cere domnului Georgescu aşa ceva. O relaţie de prietenie este o relaţie de prietenie. (...) Eu tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu şi pentru mişcarea suveranistă şi pentru AUR, am făcut-o din suflet şi din credinţă”, a afirmat Alexandrescu.

Pe de altă parte, Călin Georgescu a declarat recent că George Simion a fost protejatul său, nu partenerul său, subliniind că liderul AUR s-a maturizat, dar că mai are de lucru.

”George Simion categoric că s-a maturizat mult, mai are însă multe de făcut, mai ales cu el însuşi, dar cert este un lucru că sunt progrese”, a mai declarat Georgescu.

