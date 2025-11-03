AUR o susține la Primăria Generală a Capitalei pe Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Năstase și Dragnea

George Simion, liderul AUR, a anunţat luni seară că partidul o susţine pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei şi pe Ştefan Avramescu la Consiliul Judeţean Buzău.

În lipsa unui candidat propriu, al doilea cel mai mare partid parlamentar din România a anunțat că va susține candidatura independentă a Ancăi Alexandrescu, fosta consilieră a lui Adrian Năstase și Liviu Dragnea, pentru alegerile pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie, anunț făcut prin vocea liderului George Simion.

”Am ţinut şedinţa Consiliului Naţional de Conducere, am anunţat candidaţii noştri pentru municipiul Bucureşti, pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău în persoana colegului meu Ştefan Avramescu la Buzău, în persoana doamnei Anca Alexandrescu la Bucureşti”, a anunţat, luni seară, George Simion.

În condiţiile în care Anca Alexandrescu va candida ca independent cu susţinerea AUR, George Simion a subliniat, în şedinţa forului de conducere al formaţiunii, că viitorul candidat susţinut de AUR îşi va asuma programul realizat de partid.

Anunțul lui George Simion

George Simion a mai explicat că AUR a optat pentru o candidatură din afara partidului pentru că sondajele de opinie au indicat că "singura din spaţiul public care (...) are şanse reale să câştige primul loc este Anca Alexandrescu".

"Am această credinţă că toţi românii care vor să voteze altceva au această posibilitate. Sigur că era uşor pentru noi să nu ne punem candidat. Era foarte uşor să nu ne intereseze nişte alegeri parţiale. Dar nu putem aştepta nepăsători până în 2028", adăugat Simion.

Anca Alexandrescu a spus că îşi doreşte ”un Bucureşti pe primul loc”.

"Deşi mă confund cu foarte multe din valorile celor de la AUR şi s-a văzut foarte clar că eu sunt suveranistă, aşa am fost crescută şi educată, voi fi un candidat independent susţinut de mai multe partide în frunte cu AUR, pentru că este singura variantă să putem să învingem această putere politică. Oamenii s-au săturat de politic şi vor să fie la Capitală cineva care să-i pună la masă pe toţi. (...) Este important să fiu independentă ca să pot să stau la masă cu toată lumea şi să nu existe această prejudecată politică", a mai detaliat Alexandrescu. Ea şi-a justificat candidatura prin faptul că "a venit momentul".

"Nu este o candidatură contra PSD, este o candidatură contra puterii actuale, care a anulat alegerile şi care, din 6 decembrie 2024, nu face altceva decât să arate că nu mai există Constituţie, că nu mai există democraţie şi libertate de exprimare (...) Am decis acum să particip la alegeri pentru că a venit momentul, aşa cum a spus chiar domnul Călin Georgescu, ca toţi cetăţenii care sunt împotriva acestei puteri să facă ceva pentru a schimba acest lucru. Cred că ne dorim cu toţii o Românie pe primul loc, iar eu îmi doresc acum un Bucureşti pe primul loc (...) la tot ceea ce este bun", a spus Anca Alexandrescu, în conferinţa de presă ce a urmat şedinţei Consiliului Naţional de Conducere al AUR.

Întrebată dacă îl va implica pe fostul candidat Călin Georgescu în campania sa pentru alegerile parţiale, Anca Alexandrescu a răspuns nu are ”nevoie de proptele”, criticându-l astfel de contracandidatul său de la USR, Cătălin Drulă.

”Relaţia mea cu familia Georgescu este una de prietenie (...) iar eu niciodată nu i-aş cere domnului Georgescu aşa ceva. O relaţie de prietenie este o relaţie de prietenie. (...) Eu tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu şi pentru mişcarea suveranistă şi pentru AUR, am făcut-o din suflet şi din credinţă”, a afirmat Alexandrescu.

Cine este Anca Alexandrescu

În trecut, Anca Alexandrescu a fost consilieră de imagine pentru Adrian Năstase între anii 2001 și 2004, apoi consilier pentru relații internaționale în timpul mandatului premierului Victor Ponta. Ulterior, a avut o perioadă în care l-a consiliat și pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea, care a fost închis pentru instigare la abuz în serviciu.

Anca Alexandrescu a mai fost de asemenea și consiliera fostului premier Viorica Dăncilă, precum și a primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat pentru corupție. În prezent, este realizatoare la postul Realitatea TV.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













