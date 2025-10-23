Calendarul oficial al alegerilor din Capitală de pe 7 decembrie. Până când se pot depune candidaturile

23-10-2025 | 22:37
Primaria Capitalei
Shutterstock

Candidaturile pentru Primăria Capitalei se pot depune începând cu 12 noiembrie, iar campania electorală va avea loc între 22 noiembrie și 6 decembrie.

Aura Trif

Calendarul acţiunilor privind alegerile care se vor desfăşura în Capitală pentru desemnarea primarului general a fost aprobat joi de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial.

Hotărârea Guvernului intră în vigoare din 2 noiembrie.

Calendarul oficial al alegerilor parțiale din Capitală

Principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din Capitală:

* 11 noiembrie - desemnarea preşedintelui Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti şi a locţiitorului acestuia prin tragere la sorţi

* 12 noiembrie - completarea Biroului Electoral cu reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente

* din 12 noiembrie - partidele politice, alianţele politice şi electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi pot depune candidaturi

* în termen de 24 de ore de la constituirea Biroului Electoral, cel mai târziu la data de 13 noiembrie - comunicarea către Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti a numelui reprezentanţilor partidelor politice şi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale care au ca membri cel puţin 7 senatori şi 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentarea parlamentară la scrutinul anterior, precum şi a reprezentantului grupului parlamentar al minorităţilor naţionale de la Cameră în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acel grup

* 14 noiembrie - completarea Biroului Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor

* cel mai târziu la data de 16 noiembrie - înregistrarea alianţelor electorale

* 17 noiembrie - încheierea perioadei de depunere a candidaturilor

* 22 noiembrie - începe campania electorală

* 23 noiembrie - rămânerea definitivă a candidaturilor

* 24 noiembrie - completarea BEC Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care au cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior ori care sunt reprezentate în grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Cameră, precum şi cu cei ai alianţelor politice sau electorale care participă la alegeri

* 24 noiembrie - tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii pe buletinul de vot

* 2 decembrie - tipărirea buletinelor de vot

* 6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei electorale

* 7 decembrie, ora 7:00 - începe votarea

* 7 decembrie, ora 21:00 - se închid urnele

* cel mai târziu la data de 8 decembrie, ora 21:00 - numărarea voturilor, încheierea proceselor verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatul votării

* în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 8 decembrie - formularea de cereri pentru anularea alegerilor. Pot să depună contestaţii partidele politice, alianţele, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la alegeri.

Bucureştenii îşi aleg primarul general după ce Nicuşor Dan a câştigat scrutinul prezidenţial din mai şi a demisionat de la Primăria Capitalei. 

Aeronava prăbușită în Vaslui zbura pe cod galben de ceață. Un muncitor a văzut momentul tragediei: „Venea spre mine"

Sursa: Agerpres

