Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani, internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava

Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și este internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava, în stare stabilă.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4:00, artista, de 84 de ani, a fost transportată la unitatea medicală, iar doctorii au stabilizat-o și au decis internarea.

Familia artistei a cerut discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul.

Sofia Vicoveanca are o carieră impresionantă, de peste 65 de ani. S-a remarcat prin vocea sa inconfundabilă și prin promovarea folclorului din Bucovina.

