Dezinformarea, temă centrală la Copenhaga. Nicușor Dan prezintă „raportul Georgescu” privind influența rusă în alegeri

În cadrul discuțiilor despre dezinformare și influența rusească, șeful statului va prezenta raportul procurorilor legat de acțiunile fostului candidat Călin Georgescu în timpul alegerilor prezidențiale anulate din 2024.

La inițiativa României, la discuția din cadrul reuniunii Comunității Politice Europene despre combaterea dezinformării, Nicușor Dan va prezenta raportul făcut de procurorul general privind anularea alegerilor din noiembrie anul trecut.



Nicușor Dan, Președintele României: ”Este cel pe care l-a prezentat procurorul general acum două sau trei săptămâni și care ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influență pe rețelele sociale. Și după aceea modul în care a operat pe TikTok astfel încât hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial”.



Joi, după ore de discuții la Consiliul Informal din Copenhaga, concluzia liderilor a fost că Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură, pentru că Rusia continuă să testeze și să provoace.



Mette Frederiksen, Premierul Danez: ”Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când mă uit la Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, nu de la sfârșitul Războiului Rece”.

În două săptămâni, Comisia Europeană va veni cu un plan concret. Documentul include obiective clare până în 2030, formarea unor ”coaliții de capabilități” conduse de state-lider, dar și un proiect strategic pentru flancul estic – așa-numitul „zid antidronă”, inspirat din experiența Ucrainei.



Ursula Von Der Leyen, Preşedinta Comisiei Europene: ”Vreau să-mi exprim solidaritatea cu țările al căror spațiu aerian a fost încălcat: Polonia, România, Estonia și, de curând, Danemarca. Aceste încălcări ale spațiului aerian reprezintă tactici ale unui război hibrid. Aceste amenințări trebuie să primească un răspuns puternic și hotărât din partea Uniunii Europene”.

În paralel, se propune dezvoltarea industriei europene de apărare, cu implicarea marilor companii, a startup-urilor și a mediului academic, prin crearea unor alianţe tehnologice.



Ursula Von Der Leyen, Preşedinta Comisiei Europene: ”Primele tranșe din împrumuturile (programului de apărare SAFE) vor ajunge la statele membre la începutul anului viitor. Prin urmare, în doar zece luni, acest instrument a fost deja pus în practică. Asta arată că Uniunea a înțeles că trebuie să acționeze urgent și că lucrurile merg conform planului”.

Prin programul SAFE vor fi alocate 150 de miliarde de euro pentru înarmare. 19 ţări şi-au arătat interesul, iar pentru România a fost prevăzută, că împrumut pe termen lung, a doua cea mai mare sumă, aproximativ 17 miliarde de euro. Țara noastră trebuie să vină cu proiecte concrete până la sfârşitul lunii noiembrie.

La conferința de presă, premierul danez a refuzat să comenteze informația că un petrolier interceptat de marina franceză, bănuit că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, ar avea legătură cu dronele detectate deasupra Danemarcei săptămâna trecută.

Mette Frederiksen, Danish Prime Minister: ”Pot spune, în termeni generali, că ne confruntăm cu multe probleme legate de „flota fantomă”. Este valabil mai ales pentru Marea Baltică și durează de mult timp”.

La finalul discuțiilor, liderii europeni au fost invitați la un dineu, la Palatul Regal Amalien-borg, din Copenhaga. Președintele Nicușor Dan a mers pe covorul roșu în compania președintelui Emmanuel Macron.

