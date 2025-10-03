Ce conține raportul „Georgescu” prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

03-10-2025 | 17:50
Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Alexandru Toader,  Camelia Donțu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la Copenhaga, după Comitetul Politic European, că în cadrul grupului de lucru pe securitate a prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut.

„Am prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut”, a spus președintele României, joi, în capitala Danemarcei.

„Foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și mi-au zis că o să-l citească pe avionul de întoarcere”, a adăugat Nicușor Dan.

Raportul, obținut de Știrile ProTV, explică cum s-a desfășurat campania hibridă a Rusiei. În documentul prezentat liderilor UE sunt este menționat și numele lui Călin Georgescu.

Iată câteva pasaje din documentul prezentat la Copenhaga:

„România a fost ținta predilectă a unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților guvernamentale și diluarea gradului de coeziune la nivelul societății”, se arată în raport.

„Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de microtargetare, dezinformare și influențare a electoratului. Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”.

Raportul integral poate fi consultat AICI

„(…) Astfel, în luna noiembrie 2024 s-a constatat o intensificare virulentă a activității de promovare electorală a candidatului independent pe TikTok. Expunerea acestuia în cadrul platformei a avut un caracter coordonat, fiind realizată de mai multe rețele de conturi.

Conform unor rapoarte realizate de către reprezentanții companiei TikTok, au fost identificate două rețele coordonate care au operat pe teritoriul României în noiembrie și decembrie în vederea promovării candidatului independent, care au însumat peste 27.000 de conturi active”, potrivit documentului.

Conturi de e-mail create în Rusia

„Rețeaua de conturi a fost creată între 2022–2023 și a fost activată cu o zi înaintea alegerilor cu scopul postării a peste 2.1 milioane de comentarii. Conturile au fost create utilizând adrese de e-mail cu domeniul rumbler.ru, înregistrat în RU.

Manipularea algoritmului a fost realizată preponderent prin utilizarea succesivă în cadrul materialelor video a unor hashtag-uri afiliate candidatului independent și menționarea acestuia în secțiunea de comentarii aferentă materialelor video populare în cadrul platformei”.

Călin Georgescu, în top pe TikTok

„Conform analizelor tehnice efectuate (tool-ul Exolyt), materialele video care au avut atașate hashtag-urile asociate candidatului independent Călin Georgescu au înregistrat creșteri semnificative de expunere, în perioada desfășurării scrutinelor electorale.

În topul tendințelor de promovare a conținutului video asociat s-au evidențiat mai multe hashtag-uri (#CG11, #calingeorgescu, #georgescu, #calingeorgescu2024, #calingeorgescupresedinte2024) utilizate în campania electorală a candidatului independent”, se poate vedea în raport.

„Această infrastructură informațională a fost creată și activată încă din 2022 pentru promovarea unor mesaje subliminale la nivelul spațiului informațional autohton, pentru cultivarea unor sentimente anti-sistem la nivelul audiențelor vizate.

În contextul alegerilor din 2024, această infrastructură a fost utilizată pentru influențarea mentalului colectiv în vederea dezvoltării unor idei care să corespundă discursului candidatului anti-european și anti-NATO, aceste manifestări asigurând satisfacerea unor obiective strategice ale Federației Ruse.

Adaptabilitatea acestei infrastructuri malițioase a permis modelarea unei percepții anti-sistem, exploatabile în contextul unor evenimente care ar putea genera efecte în favoarea actorilor statali străini (ex: procese electorale, crize de ordine publică, crize politice/economice etc.)”

Sursa: StirilePROTV

