Zeci de bombardamente noi ale Israelului asupra Libanului. Armata ar fi țintit infrastructuri ale Hezbollah

11-01-2026 | 18:02
Armata israeliană a lansat duminică zeci de bombardamente în sudul Libanului, vizând presupuse infrastructuri militare ale grupării şiite Hezbollah, informează EFE.

Sabrina Saghin

Locuitorii satului Kafr Hata au primit un ordin de evacuare, fiind sfătuiţi să nu se apropie la mai puţin 300 de metri de ţintele militare. Mesajul militar israelian a fost însoţit de o hartă a zonei, cu instrucţiuni pentru locuitori de a evacua regiunea marcată.

Armata ordonă evacuarea civililor

Forţele israeliene au atacat deschideri de tuneluri şi instalaţii folosite pentru depozitarea de arme, considerate de guvernul de la Tel Aviv drept activităţi ilegale de reconstrucţie a capacităţilor Hezbollah, în ciuda armistiţiului semnat cu Libanul în noiembrie 2024.

Deşi Hezbollah a încetat să bombardeze nordul Israelului după războiul din 2024, guvernul condus de Benjamin Netanyahu susţine că grupul şiit încearcă să se reînarmeze, motiv pentru care a intensificat atacurile în sudul Libanului.

Tel Avivul consideră măsurile insuficiente

Armata libaneză a anunţat că a finalizat prima fază a planului de dezarmare a Hezbollah în sudul râului Litani, la circa 30 km de graniţa cu Israelul, însă Israelul consideră măsurile insuficiente pentru securitatea sa.

gaza
ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război

De la începerea armistiţiului, Israelul afirmă că a eliminat 380 de membri presupus ai Hezbollah în Liban şi a avertizat că va continua să opereze pentru eliminarea oricărei ameninţări asupra statului Israel.

Sursa: Agerpres

