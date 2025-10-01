Nicușor Dan: ”Oameni din corupția românească”, în spatele lui C. Georgescu. Fraudarea alegerilor, 20 mil. €. Interesul Rusiei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi seara că în dosarul privind ingerinţele în alegerile prezidenţiale din 2024 există intuiţia că pe partea de finanţare nu ar fi vorba de un milion de euro plătiţi de Bogdan Peşchir unor influenceri de pe reţelele de socializare, ci de 20 de milioane de euro, subliniind că un tablou complet al situaţiei necesită timp, luni de zile sau chiar mai mult.

"Noi avem modul de operare. Nu avem, în momentul de faţă, pe nişte lucruri pe care le bănuim, nu avem dovada cu cine a fost, cine a plătit. Dar pentru unde suntem în momentul de faţă sunt trei componente: una de interferenţă rusă pe reţele sociale - şi aici dosarul cu care a venit Parchetul General este consistent, în sensul că acolo sunt date, aşa cum spuneam mai devreme, ceea ce e greu să faci, sunt date, site-uri şi sunt date metode de promovare ale acestor site-uri care se duc în Rusia. Deci aici este o dovadă. După aceea avem, pe partea de finanţare, acea dovadă cu domnul Peşchir, care a plătit un milion de euro. Noi bănuim că au fost 20", a afirmat Nicuşor Dan, la Euronews România, întrebat ce lipseşte din dosarul privind ingerinţele în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024, având în vedere că, aşa cum afirma într-un interviu anterior, autorităţile ştiu deocamdată doar 30% din acest dosar.

Şeful statului a precizat însă că suma de 20 de milioane de euro este o estimare.

Nicușor Dan: ”Eu am intuiția că în spatele lui Călin Georgescu au fost niște oameni din corupția românească”

"Asta este estimarea pe care... Aici este o intuiţie. Ce e cert e un milion. Intuiţia e de ordinul a 20 de milioane. Asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toţi oamenii din consultanţă politică ce au făcut tipul acesta de campanii. Şi după aceea avem - şi asta este cel mai bine documentat - încercările de destabilizare cu reţeaua Potra, cu venirea la Bucureşti cu armamentul pe care îl aveau. Deci asta este componenta cea mai bine documentată de către statul român în momentul acesta", a arătat Nicuşor Dan.

El a punctat că un alt element ţine de cadrul general al războiului hibrid, element pe care România, ca societate, nu îl avea în momentul noiembrie 2024.

"Pentru România era ceva foarte abstract războiul hibrid. Acum, pentru că am trecut prin evenimentul acesta, am devenit atenţi la rapoarte ale serviciilor din ţările partenere, NATO, Uniunea Europeană, rapoarte foarte consistente, care toate vorbesc de interferenţe, nu numai în România, ci în întreg spaţiul european. Deci se conturează un cadru general cu care toată lumea e de acord. Şi pe chestiunea concretă a alegerilor noastre sunt, pe fiecare din componente, dovezi concrete că lucrurile astea s-au întâmplat. Cam pe aici suntem", a explicat Nicuşor Dan.

Legat de suma de 20 de milioane de euro menţionată, el a fost întrebat de unde puteau să vină banii respectivi, dacă exclusiv din reţele ruseşti sau şi autohtone.

"Eu am intuiţia că în spatele lui Călin Georgescu au fost nişte oameni din corupţia românească a anilor '90 - 2000. Şi, din nou, am spus asta cu titlul de intuiţie. Ca să ajungi de la intuiţie la o probă trebuie să verifici circuitul unor bani care s-au plimbat poate prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale, şi asta e dificil şi ia timp", a explicat el.

În altă ordine de idei, preşedintele a fost întrebat dacă vede mai extinsă această reţea a susţinerii pentru un candidat aici, în România, în condiţiile în care "în primele documente de la CSAT era un dosar care avea o plimbare globală, urmărind banii, de la Braşov în Africa de Sud, în Rusia, chiar şi China era un semn de întrebare".

Nicușor Dan: Rusia intervine în România pentru că își dorește ”o conducere prietenoasă”

"Legat de China, e foarte interesant că TikTok, care este o companie a statului chinez, spune că modul în care a fost influenţată această reţea a fost de operator străin, operator statal şi care evident că nu poate să fie..., deci inclusiv TikTok spune asta în ancheta sau în corespondenţa pe care Parchetul a avut-o cu TikTok pe cazul Georgescu. Aici suntem. O să avem în timp, câteva luni, poate un an, o să avem o imagine mult mai completă cu date. Ca mod de operare, lucrurile sunt relativ clare în momentul acesta", a declarat Nicuşor Dan.

Şeful statului a fost întrebat şi care ar fi fost scopul Federaţiei Ruse sau forţelor din interiorul României să susţină un candidat la prezidenţialele din 2024.

"O conducere prietenoasă sau cel puţin, dacă nu prietenoasă, cel puţin disociată de direcţia strategică a Uniunii Europene în România. Adică, Rusia este într-un război în Ucraina, vedem că încearcă să influenţeze alegeri peste tot în Europa, şi atunci o conducere într-un stat mare cum e România, care să nu fie aliniată cu politica UE, ar fi fost un câştig pentru ei, aşa cum aţi văzut ce eforturi au făcut în Republica Moldova pentru un stat de dimensiune mult mai mică", a explicat preşedintele.

