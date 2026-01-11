Statul care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Mii de tineri vor începe instruirea pe 1 februarie

Armata iordaniană a început duminică punerea în aplicare a procedurilor de recrutare, după reintroducerea serviciului militar obligatoriu, suspendat din 1992, informează agenţia iordaniană de presă Petra, scrie Agerpres.

Procedurile se vor desfăşura pe parcursul a 10 zile, după care prima tranşă de 2.000 de recruţi va începe instruirea la tabăra Shuwayr a Forţelor Armate Iordaniene pe 1 februarie. Programul de pregătire este prevăzut să dureze trei luni.

Selecţia anuală va cuprinde 6.000 de tineri, împărţiţi în trei tranşe de câte 2.000. Vor fi vizaţi tinerii care împlinesc 18 ani până în februarie 2026, selectaţi printr-o tragere la sorţi electronică neutră, pentru a asigura o reprezentare echitabilă din toate guvernoratele.

Programul va fi extins treptat până la 10.000 de participanţi anual, pentru a garanta atât calitatea instruirii, cât şi acoperirea la nivel naţional.

Conform legislaţiei, neprezentarea la serviciul militar va fi pedepsită cu închisoare între trei luni şi un an.

În august 2025, prinţul moştenitor Al-Hussein bin Abdullah II a declarat că tinerii iordanieni trebuie să fie pregătiţi să-şi servească şi să-şi apere ţara, subliniind că cei care au participat la serviciul militar anterior au înţeles importanţa acestei experienţe. În noiembrie, parlamentul a aprobat legislaţia corespunzătoare.

