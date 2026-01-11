Statul care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Mii de tineri vor începe instruirea pe 1 februarie

11-01-2026 | 17:20
serviciu militar
Shutterstock

Armata iordaniană a început duminică punerea în aplicare a procedurilor de recrutare, după reintroducerea serviciului militar obligatoriu, suspendat din 1992, informează agenţia iordaniană de presă Petra, scrie Agerpres.

Sabrina Saghin

Procedurile se vor desfăşura pe parcursul a 10 zile, după care prima tranşă de 2.000 de recruţi va începe instruirea la tabăra Shuwayr a Forţelor Armate Iordaniene pe 1 februarie. Programul de pregătire este prevăzut să dureze trei luni.

Selecţia anuală va cuprinde 6.000 de tineri, împărţiţi în trei tranşe de câte 2.000. Vor fi vizaţi tinerii care împlinesc 18 ani până în februarie 2026, selectaţi printr-o tragere la sorţi electronică neutră, pentru a asigura o reprezentare echitabilă din toate guvernoratele.

Programul va fi extins treptat până la 10.000 de participanţi anual, pentru a garanta atât calitatea instruirii, cât şi acoperirea la nivel naţional.

Conform legislaţiei, neprezentarea la serviciul militar va fi pedepsită cu închisoare între trei luni şi un an.

soldati
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

În august 2025, prinţul moştenitor Al-Hussein bin Abdullah II a declarat că tinerii iordanieni trebuie să fie pregătiţi să-şi servească şi să-şi apere ţara, subliniind că cei care au participat la serviciul militar anterior au înţeles importanţa acestei experienţe. În noiembrie, parlamentul a aprobat legislaţia corespunzătoare. 

Sursa: Agerpres

Un stat NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 19 ani vor face două luni de instruire și vor fi plătiți
Un stat NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 19 ani vor face două luni de instruire și vor fi plătiți

Parlamentul Croației a votat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu, eliminat în 2008, care va consta într-un stagiu de două luni de instrucție pentru tinerii de 19 ani, potrivit agențiilor HINA și EFE, citate de Agerpres.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei
Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare
Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri
Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui
Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

