Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui", nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut"

30-09-2025 | 08:51
Gsorge Simion si Calin Georgescu
Călin Georgescu a declarat că George Simion a fost protejatul său, nu partenerul său, subliniind că liderul AUR s-a maturizat, dar mai are de lucru.

Aura Trif

Călin Georgescu a fost întrebat, luni seară dacă George Simion i-a fost protejat sau partener, scrie News.ro.

”Ce am spus eu: protejat. Eu aşa am spus. Am spus că atât era şi chestiunea asta se menţine. Ce pot să spun este aşa. Sunt acuzaţi partidul AUR că sunt extremişti. Nu sunt extremişti, sunt suveranişti şi sigur că nu le convine multora acest lucru. Evident că partidul AUR are nevoie de mai multă ordine şi mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent, consecvent şi să facă mult mai multe lucruri pentru naţiunea română”, a declarat Căli Georgescu.

Georgescu crede că AUR va câștiga următoarele alegeri parlamentare

În ceea ce-l priveşte pe liderul AUR, George Simion, Călin Georgescu crede că ”mai are însă multe de făcut”.

”George Simion categoric că s-a maturizat mult, mai are însă multe de făcut, mai ales cu el însuşi, dar cert este un lucru că sunt progrese”, a mai declarat Georgescu.

Calin Georgescu
Nicuşor Dan: Călin Georgescu a avut în spate o reţea de români cu bani, nu a fost un „călăreţ singuratic”

Potrivit acestuia, în cazul unor alegeri anticipate, AUR – care este acum cotat cu 40% - ”va fi categoric pe primul loc”. ”Nu ştiu cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mai sus, poate chiar la 50%”, a mai declarat Călin Georgescu.

În plus, Georgescu crede că ”un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”.

