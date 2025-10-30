Scandal la Tribunalul București între susținătorii lui Călin Georgescu și jandarmi: două persoane, ridicate cu forța

Mai mulţi susţinători ai lui Călin Georgescu, prezenţi, joi, la sediul Tribunalului Bucureşti, unde fostul prezidenţiabil încearcă să scape de măsura controlului judiciar, au avut altercaţii cu jandarmii prezenţi în zonă pentru a asigura ordinea.

Două persoane au fost ridicate de forţele de ordine. Jandarmeria respinge categoric informaţiile potrivit cărora jandarmii ar fi agresat o femeie însărcinată, explicând că au încercat să o protejeze.

A fost agitaţie, joi, la Tribunalul Bucureşti, unde mai mulţi simpatizanţi ai lui Călin Georgescu s-au prezentat, pentru a-l susţine pe fostul prezidenţiabil în demersurile privind ridicarea măsurii preventive care îl vizează .

Jandarmii au luat pe sus un bărbat care făcea scandal şi care a refuzat să se legitimeze, moment în care alte persoane au sărit în apărarea acestuia.

„Pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană”, transmit oficialii Jandarmeriei.

Cele două persoane vor fi amendate contravenţional.

Instituţia respinge acuzaţiile conform cărora jandarmii ar fi agresat o femeie însărcinată.

„Încă de la început, facem precizarea că in niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc”, precizează sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













