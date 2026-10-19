Cei din UDMR i-au impus premierului desemnat ca viitorul guvern să respecte drepturile minorităților și să sprijine învățământul în limba maghiară prin fonduri pentru cadrele didactice și pentru achiziția de manuale.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Prevederile sunt extrem de simple. Nu există nimic special. Vorbim aici de rectificare, vorbim de buget, vorbim de deficit, vorbim de acea direcție care trebuie menținută ca să nu intrăm în alte încurcături din punct de vedere al bugetului. Nu mai putem pierde nicio zi, fiindcă orice pierdere ne apropie de situații tragice”.

În aceste condiții, Guvernul Niculescu și-a asigurat o majoritate confortabilă, chiar și fără voturile celor de la AUR și USR.

AUR spune că Niculescu e impus „nedemocratic”, dar refuză să voteze democratic

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „De ce nu putem vota Guvernul Luca Niculescu şi nu îl vom vota. În primul rând, primul motiv este modul în care a fost constituit prin impunerea în mod nedemocratic a voinţei personale a preşedintelui Nicuşor Dan şi printr-o susţinere mascată din partea PNL şi UDMR”.

Cu voturile PSD, PNL și UDMR, la care se mai adaugă sprijinul minorităților naționale și al grupurilor parlamentare UPR și PACE, Executivul Niculescu va trece fără emoții de învestire. Asta pentru că va avea măcar 279 de voturi, în condițiile în care numărul minim este de 233.

În paralel, Ilie Bolojan le-a cerut colegilor din PNL să demisioneze din toate funcțiile din administrație și a lăsat pe masa Guvernului bilanțul celor 16 luni de mandat.

Luca Niculescu poate deveni al cincilea prim-ministru tehnocrat din istoria postdecembristă a României, după Theodor Stolojan, Mugur Isărescu, Mihai Răzvan Ungureanu și Dacian Cioloș.