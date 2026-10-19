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Ce a răspuns Florin Barbu, propus ministru al Agriculturii, la întrebarea despre „celebra subvenție pentru stuf, pentru familia domnului Stănescu”

Stiri Politice
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Ministrul PSD propus la Agricultură, Florin Barbu, a fost luat la rost, luni, la audierile de la Palatul Parlamentului, de către un deputat PNL, pentru „celebra subvenție pentru stuf, pentru familia domnului Stănescu”.

autor
Cristian Matei

Subvenția la care a făcut referire deputatul PNL Adrian Cozma se referă la o lege care a fost modificată pe ascuns în primăvara anului 2023 în Parlament, care a „transformat” Delta Dunării în pășune și care a fost dezvăluită publicului într-o anchetă jurnalistică realizată de jurnaliștii echipei „România, te iubesc!”.

Liberalul afirmă că ministrul PSD propus la Agricultură, Florin Barbu, care ulterior a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, poate fi considerat responsabil pentru acest scandal, deoarece ar fi fost prezent ”în cele mai importante momente din ultimii 10 ani în Ministerul Agriculturii”.

Deputatul PNL Adrian Cozma:Ați fost 9 ani în Ministerul Agriculturii, director la ANIF, deci ați fost acolo în cele mai importante momente din ultimii 10 ani, în Ministerul Agriculturii. Sigur că toată lumea se uită la dumneavoastră, pentru că așteaptă soluții și atunci când ai fost ministru, evident că ne punem întrebarea ce s-a legat de numele dumneavoastră atâta timp cât ați fost ministru? Și sigur că sunt câteva aspecte care sunt relevante, cum ar fi subvenția pentru stuf, celebra subvenție pentru stuf, pentru familia domnului Stănescu, în jur de 2 milioane de euro. Ați reușit această minune, să transformați stuful în pajiște. De asemenea, geanta de ... valiza de 4.000 euro am văzut-o cu toții.”

În replică, Barbu a declarat că acea lege ar fi pus în aplicare o directivă a Uniunii Europene.

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Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): În primul rând, aș vrea să clarificăm niște lucruri apărute în mediul online cu partea de stuf. Domnule Cozma, acea lege a fost votată în Parlamentul României. Dacă citeați cu atenție, este o directivă a Uniunii Europene de ceea ce înseamnă paludicultură. Notați bine!

Deputatul PNL Adrian Cozma: „Spuneți-le românilor că două milioane de euro le-ați dat la stuf!”

Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): „Domnul Cozma, vă rog să ieșiți din această logică a provocării unui scandal de fiecare dată ....

Deputatul PNL Adrian Cozma: „ ... a furăciunii!

Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): „Domnule Cozma, nu trebuie să facem circ aici. Românii, fermierii români au nevoie de soluții, nu de circ. S-au săturat de circul realizat în cele șase luni. V-am explicat. Mergeți pe actul normativ aprobat de către Curtea Constituțională, promulgată de președintele dumneavoastră, domnul Iohannis, care a trimis actul normativ de legalitate la Curtea Constituțională și a promulgat acea lege. Este o transpunere a directivei europene. Doi. Paludicultura este un fenomen pentru ca fermierii care au zootehnie să integreze aceste pășuni. 

Trei. Nu s-a plătit niciun ban pe stuf de la Ministerul Agriculturii. Nu mai mințiți. Înțelegeți că aduceți în derizoriu un lucru și un program pe care trebuie să îl facem împreună, inclusiv cu dumneavoastră, pentru fermierii români. 

Trei. Dezastrul lăsat de Florin Barbu și foarte bine că ați citit, domnul Cozma, CV-ul meu. Am 21 de ani de experiență în administrație locală și națională. Am avut decât trei angajări în 21 de ani. Am lucrat ca director economic, opt ani la Primăria Slatina, am lucrat șapte ani în sistemul de irigații. Lăsați-mă să vorbesc.”

FOTO: Deputatul PNL Adrian Cozma (mijloc)

Deputatul PNL Adrian Cozma: „Nu vă speriați”.

Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): „Nu m-am speriat niciodată. Stați liniștit.”

Deputatul PNL Adrian Cozma:De aici ne vin toate problemele, că dumneavoastră sunteți economist și nu vă pricepeți la agricultură.”

Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): „Nu vreau circ, vreau să vă răspund la întrebări. Înțelegeți ...”.

Deputatul PNL Adrian Cozma: „De ce ați dat două milioane de euro subvenție acolo? Asta trebuie să spuneți.”

Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): Nu pot lua ... Domnilor! Domnilor, prin proiectul de lege prin care a fost aprobată directiva pe paludicultură, nu pot lua subvenții decât fermierii care au zootehnie. Înțelegeți odată. Înțelegeți odată! Dar trebuie să citești. E o directivă prin care Uniunea Europeană a pus paludicultura ca și transpunere de fiecare stat din Uniunea Europeană.”

Scandalul subvenției pentru stuful din Delta Dunării

Scandalul subvenției pentru stuful din Delta Dunării a izbucnit după ce jurnaliștii de la ”România, te iubesc!” au dezvăluit că Parlamentul a schimbat legislația astfel încât anumite terenuri din Delta Dunării să poată fi considerate pajiști permanente.

Astfel, terenuri încadrate anterior ca bălți, mlaștini sau zone cu stuf au fost reclasificate pentru a deveni eligibile la plata subvențiilor agricole.

Pentru banii europeni au depus actele două firme, în care au fost acționari fiul lui Paul Stănescu, nume important în PSD, și un consilier al acestuia. Firmele controlau tăierile de stuf din Deltă. După apariția investigației, fiul liderului PSD și alte persoane menționate au ieșit din acționariat.

Totul s-a întâmplat când la șefia comisiei de agricultură a Camerei Deputaților era social-democratul Florin Barbu. La două zile după publicarea legii în Monitorul Oficial, zeci de mii de hectare care apăreau în actele de cadastru ca fiind mlaștini sau bălți au fost transformate peste noapte în pășuni.

Câteva luni mai târziu, Ministerul Agriculturii condus de același Florin Barbu a transformat stuful din Deltă în furaj pentru animale.

Valoarea subvențiilor solicitate era estimată la peste 5 milioane de euro pentru aproximativ 36.000 de hectare de stufăriș din Delta Dunării.

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, a confirmat în 2024 deschiderea unei investigații și ridicarea de documente în acest dosar.

Romania, te iubesc: Afacere de milioane de euro cu stuful din Delta Dunarii

Sursa: StirilePROTV

Etichete: stuf, PSD, ministerul agriculturii, Florin Barbu, PNL,

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