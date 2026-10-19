Ce a răspuns Florin Barbu, propus ministru al Agriculturii, la întrebarea despre „celebra subvenție pentru stuf, pentru familia domnului Stănescu”

Subvenția la care a făcut referire deputatul PNL Adrian Cozma se referă la o lege care a fost modificată pe ascuns în primăvara anului 2023 în Parlament, care a „transformat” Delta Dunării în pășune și care a fost dezvăluită publicului într-o anchetă jurnalistică realizată de jurnaliștii echipei „România, te iubesc!”.

Liberalul afirmă că ministrul PSD propus la Agricultură, Florin Barbu, care ulterior a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, poate fi considerat responsabil pentru acest scandal, deoarece ar fi fost prezent ”în cele mai importante momente din ultimii 10 ani în Ministerul Agriculturii”.

Deputatul PNL Adrian Cozma: „Ați fost 9 ani în Ministerul Agriculturii, director la ANIF, deci ați fost acolo în cele mai importante momente din ultimii 10 ani, în Ministerul Agriculturii. Sigur că toată lumea se uită la dumneavoastră, pentru că așteaptă soluții și atunci când ai fost ministru, evident că ne punem întrebarea ce s-a legat de numele dumneavoastră atâta timp cât ați fost ministru? Și sigur că sunt câteva aspecte care sunt relevante, cum ar fi subvenția pentru stuf, celebra subvenție pentru stuf, pentru familia domnului Stănescu, în jur de 2 milioane de euro. Ați reușit această minune, să transformați stuful în pajiște. De asemenea, geanta de ... valiza de 4.000 euro am văzut-o cu toții.”

În replică, Barbu a declarat că acea lege ar fi pus în aplicare o directivă a Uniunii Europene.

Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): „În primul rând, aș vrea să clarificăm niște lucruri apărute în mediul online cu partea de stuf. Domnule Cozma, acea lege a fost votată în Parlamentul României. Dacă citeați cu atenție, este o directivă a Uniunii Europene de ceea ce înseamnă paludicultură. Notați bine!

Deputatul PNL Adrian Cozma: „Spuneți-le românilor că două milioane de euro le-ați dat la stuf!”

Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): „Domnul Cozma, vă rog să ieșiți din această logică a provocării unui scandal de fiecare dată ....

Deputatul PNL Adrian Cozma: „ ... a furăciunii!”

Florin Barbu, ministru propus la Agricultură (PSD): „Domnule Cozma, nu trebuie să facem circ aici. Românii, fermierii români au nevoie de soluții, nu de circ. S-au săturat de circul realizat în cele șase luni. V-am explicat. Mergeți pe actul normativ aprobat de către Curtea Constituțională, promulgată de președintele dumneavoastră, domnul Iohannis, care a trimis actul normativ de legalitate la Curtea Constituțională și a promulgat acea lege. Este o transpunere a directivei europene. Doi. Paludicultura este un fenomen pentru ca fermierii care au zootehnie să integreze aceste pășuni.

Trei. Nu s-a plătit niciun ban pe stuf de la Ministerul Agriculturii. Nu mai mințiți. Înțelegeți că aduceți în derizoriu un lucru și un program pe care trebuie să îl facem împreună, inclusiv cu dumneavoastră, pentru fermierii români.

Trei. Dezastrul lăsat de Florin Barbu și foarte bine că ați citit, domnul Cozma, CV-ul meu. Am 21 de ani de experiență în administrație locală și națională. Am avut decât trei angajări în 21 de ani. Am lucrat ca director economic, opt ani la Primăria Slatina, am lucrat șapte ani în sistemul de irigații. Lăsați-mă să vorbesc.”

FOTO: Deputatul PNL Adrian Cozma (mijloc)