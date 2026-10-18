Decizia vine în contextul refuzului categoric al formațiunii de a vota pentru noul Executiv, pe care ministrul l-a calificat drept un „guvern al rușinii”, alcătuit din persoane cu probleme majore de legalitate și moralitate.

Totuși, întreg Guvernul Bolojan, adică și miniștrii USR, sunt interimari, fiind deja demiși de Parlament prin moțiune de cenzură, în mai 2026, așa că demisia lor anunțată e cel mult un act de imagine.

„PNL a declarat că va vota acest guvern de oameni cu semnul întrebării. USR a declarat că nu va vota sub nicio formă pentru că sunt momente în viaţă când trebuie să te ţii de nişte principii”, a declarat Radu Miruță. El a subliniat că, deși România are nevoie de un executiv, această necesitate nu poate justifica acceptarea oricărei componențe guvernamentale. „După aprecierea mea, scuza nu ţine cu urgenţa oricăror alte decizii, în condiţiile în care formaţiunea propusă arată cum arată”, a adăugat oficialul USR.

Ministrul interimar a avertizat că o astfel de propunere face rău țării. Deși și-a asumat o parte de responsabilitate politică, recunoscând că PSD, alături de AUR, a demis anteriorul guvern și trebuia să vină cu o soluție, el a fost categoric privind calitatea propunerii: „Sunt oameni în acest guvern care au probleme majore şi de legalitate, şi de moralitate. Asta nu este ceva ce rezolvă problemele în România. S-ar putea întâmpla să fie în unele cazuri mai bine fără guvern decât cu orice tip de guvern”.

„O opoziţie cum PSD n-a văzut până acum”

Radu Miruță a lansat acuzații dure și la adresa intențiilor financiare ale social-democraților, afirmând că acestora „le sticlesc ochii” să se ducă „grămadă” peste suma de bani strânsă la guvern în urma măsurilor anterioare și „să o facă praf”. El a tras un semnal de alarmă privind viitorul țării: „Suntem la o intersecţie în care riscăm fantastic ca drumul României să se întoarcă la tentaculele combinaţiilor, la deciziile luate de PSD în spatele uşilor închise şi să conteze din nou doar cine are pile, nu cine este bun”.

Referindu-se la evoluția poziției PNL, care a trecut de la refuzul implicării la acceptarea votării unui guvern PSD indiferent de componență, Miruță a susținut că USR datorează românilor respectarea unor principii. „Din moment ce noi nu votăm şi PNL votează, înseamnă că am mers în foarte multe lucruri pe care le vedem la fel, lucrul ăsta nu-l vedem la fel. Electoratul va stabili ale cărui principii au fost mai corecte”, a explicat el, respingând ideea că USR s-ar simți trădată, ci mai degrabă că își menține presiunea de a livra conform propriilor principii.

În încheiere, ministrul interimar a promis o opoziție fermă și vigilentă. „Ştim cum funcţionează aceste instituţii, ştim ce am lăsat în aceste ministere, ştim detaliile proiectelor, vom urmări toate aceste lucruri şi nu vom închide ochii sub nicio formă mizeriilor pe care ar avea de gând guvernul acesta PSD să le facă, un guvern al ruşinii, un guvern al oamenilor cu foarte multe semne de întrebare în ceea ce priveşte calitatea şi profesională şi umană”, a conchis Radu Miruță. El a adăugat că românii vor măsura acest executiv prin propria analiză, iar USR va face „o opoziţie cum PSD n-a văzut până acum”, bazată pe experiența dobândită în urmărirea modului de lucru al social-democraților.