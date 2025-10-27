A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul

În București a început, neoficial, lupta electorală între principalele partide parlamentare din România pentru funcția de primar general, care este considerată un ”vehicul” pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de la Palatul Cotroceni.

Deși, oficial, candidaturile nu au fost încă depuse, PSD, PNL și USR au decis deja pe cine vor susține în această cursă electorală care se va organiza în 7 decembrie.

Ciprian Ciucu: ”Am avut un “dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale”

Cel mai nou politician intrat în acest joc al atragerii voturilor bucureștenilor este Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al sectorului 6, care a fost susținut în defavoarea lui Stelian Bujduveanu chiar de către Ilie Bolojan.

Ciucu a anunțat, luni, pe Facebook, că a avut un dialog cu el însuși, și-a pus întrebări ”esențiale”, după care a și răspuns: ”Da, pot, da, se poate!”.

El susține că a decis să candideze la Primăria Capitalei pentru că vrea să trăiască într-un "oraş pus la punct”.

"De ce am luat decizia de a candida pentru a fi primarul Bucureştiului? Pentru că vreau şi eu să trăiesc într-un oraş pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte oraşe din lumea civilizată! Mor!”, a transmis Ciucu.

Daniel Băluță vrea la Primăria Capitalei: ”Hai, că se poate”

La PSD, primarul sectorului 4 și prim-vicepreședinte al PSD, Daniel Băluță, a reușit să se impună în fața președintelui PSD București, Gabriela Firea, care a anunțat public faptul că nu va mai candida la Primăria Capitalei.

Băluță va folosi în campania electorală sloganul ”Hai, că se poate”.

”Vedeți, sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult încă din anul 2016 este hai că se poate și cred că tot pe acesta îl voi folosi în continuare.”, a spus Băluță.

Cătălin Drulă (USR) a început să meargă cu tramvaiul și pe jos

La USR, fostul președinte al acestui partid și fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, pare că a intrat deja în campanie electorală de mai multe zile.

Pe conturile sale de pe rețelele sociale au început să fie publicate filmări în care Drulă spune că a mers ”cu tramvaiul, metroul, pe jos”, a stat de vorbă ”cu zeci de oameni”, a ascultat ”poveștile lor, nemulțumirile, dar și speranțele pentru un oraș modern”.

Deputatul USR afirmă că este susținut și de președintele Nicușor Dan: ”Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”, a spus Drulă.

Unul dintre proiectele principale ale lui Cătălin Drulă este cel legat de legea bugetului Bucureștiului, ”conform cu referendumul votat de bucureșteni”.

”Acest proiect de lege implementează, la literă, întrebarea din referendumul de anul trecut, votat de bucureșteni. Banii bucureștenilor, taxele și impozite plătite merg direct la Capitală într-un buget unic, de unde ulterior se alocă și sectoarelor”, spune Drulă.

Fostul primar al sectorului 3, Liviu Negoiță, candidatul PUSL: ”Bucureștiul este făcut sandwich”

Un alt politician care și-a anunțat intenția de a candida este Liviu Negoiță, fost primar al sectorului 3, care acum este președinte al PUSL București.

Negoiță a declarat că a luat această decizie ”văzând ceea ce se întâmplă în ultima perioadă” și după ce și-a dat seama ”că Bucureștiul este făcut încă o dată sandwich de clasa politică”.

