Băluţă despre competiţia PSD–PNL–USR la Bucureşti: „Coaliţia nu se va rupe. Suntem oameni maturi, nu adversari iraţionali"

27-10-2025 | 11:40
Daniel Băluţă
Primarul Sectorului 4 şi principalul favorit al PSD pentru a fi desemnat candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, consideră că această coaliţie nu va fi afectată de campania electorală. 

Vlad Dobrea

Daniel Băluţă a fost întrebat, luni, dacă el crede că această coaliţie ar putea să aibă probleme având în vedere că trei din cele patru partide care o formează vor avea candidaţi la alegerile pentru Primăria Capitalei.

”Sunt convins că nu va fi afectată de campania electorală pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raţionale, care reprezintă nişte partide extrem de aşezate. Este foarte important ca fiecare partid să aibă propria lui identitate atunci când se prezintă în faţa alegătorilor. Experienţele trecute ne-au demonstrat că nu a fost o idee foarte bună să mergem împreună”, a declarat Daniel Băluţă.

El a fost întrebat dacă se aşteaptă ca preşedintele Nicuşor Dan să îi întoarcă favorul pe care i l-a făcut la alegerile prezidenţiale.

”Nu i-am făcut preşedintelui Nicuşor Dan niciun favor la alegerile prezidenţiale. Am făcut un lucru normal. Orice român de bună credinţă, orice om care a fost şi este în situaţiea mea, o situaţie în care constată pe propria piele că fondurile europene se dau în euro şi nu în ruble, era normal să procedeze aşa cum am procedat. Nu este sub nicio formă un favor, este un act de normalitate”, a mai declarat Daniel Băluţă.

Ciprian Ciucu
Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

Băluţă se profilează drept candidat al PSD la alegeril pentur Primăria Generală, în timp ce Ciprian Ciucu va fi candidatul PNL, iar Cătălin Drulă va fi candidatul USR.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

