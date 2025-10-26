Sondaj Avangarde: Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat la o mică diferență de Ciprian Ciucu

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, este lider în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%, fiind urmat de Ciprian Ciucu cu 23%, conform unui sondaj Avangarde realizat pe un eșantion de 1.000 de bucureșteni.

Conform sondajului, dintre persoanele care au răspuns întrebărilor, 62% au exprimat o preferinţă pentru unul dintre candidaţi, astfel: Daniel Băluţă (PSD) - 25%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 18%, Anca Alexandrescu (independent) - 16%, Cătălin Popescu Piedone (PNRR) - 8%, Vlad Gheorghe (DREPT) - 4%, Ana Ciceală (SENS) - 3%, şi Virgil Alexandru Zidaru (independent) - 2%.

Sondaj Avangarde

Majoritatea, nemulțumită de starea orașului

Întrebaţi dacă sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti, 68% dintre respondenţi s-au arătat nemulţumiţi, iar 30% au spus că sunt mulţumiţi.

Referitor la intenţia de a participa la vot, 43% dintre bucureşteni au afirmat că vor merge cu siguranţă la urne, în timp ce 9% au spus că nu vor vota.În ceea ce priveşte momentul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, 62% dintre respondenţi au opinat că acestea ar trebui organizate cât mai rapid, în timp ce 34% au considerat că ar trebui să se aştepte îmbunătăţirea situaţiei economice înainte de a avea loc alegerile.

La întrebarea legată de satisfacţia faţă de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, 63% dintre bucureşteni au răspuns negativ, iar 29% au exprimat o opinie favorabilă.

Sondajul a fost realizat în perioada 19-25 octombrie 2025, pe un eşantion de 1.000 de respondenţi din Bucureşti, cu o marjă de eroare de +/- 3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Calendarul acţiunilor privind alegerile care se vor desfăşura în Capitală pentru desemnarea primarului general a fost aprobat joi de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial.

