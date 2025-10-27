Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

"Să ştiţi că nu a fost o decizie uşoară. Am stat mult şi am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întors decizia aceasta pe toate feţele. Acum aţi aflat, nu de la mine, dar aţi aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat această decizie", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

El s-a adresat bucureştenilor din Sectorul 6, care i-au dat de două ori la rând ”încrederea” lor, arătând că nu este un mesaj de despărţire, ci unul de continuitate.

"Este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici, la noi în oraş, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel şi Sectorul 6 (ştiu că mai am câteva zone care trebuie regenerate), dar şi Bucureştiul! Am avut un 'dialog' cu mine însumi, mi-am pus întrebările esenţiale şi mi-am răspuns: da, pot, da, se poate! Mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi spus şi pe stradă şi aici, pe Facebook, că nu mă votaţi tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de ataşament şi vă mulţumesc pentru încrederea dumneavoastră. Şi ştiu că mă şi alintaţi... Dar vă asigur că nu plec, rămân şi ce am zis că voi face va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu veşti bune zilele acestea", a adăugat Ciucu.

Acesta a mai transmis că Sectorul 6 este "cât de cât pus la punct", acum este timpul pentru a se ocupa de "tot Bucureştiul".

"Dumneavoastră, locuitorii Sectorului 6, veţi fi principalii mei aliaţi în campania care va urma! Ştiu acest lucru! Pentru că dumneavoastră vorbiţi în cunoştinţă de cauză cu restul cunoştinţelor, prietenilor şi rudelor din Bucureşti!", a fost mesajul lui Ciucu.

El a mai menţionat că a decis să candideze la Primăria Capitalei pentru că vrea să trăiască într-un "oraş pus la punct''.

"De ce am luat decizia de a candida pentru a fi primarul Bucureştiului? Pentru că vreau şi eu să trăiesc într-un oraş pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte oraşe din lumea civilizată! Mor! Vreau să arate bine, să ne facă să ne simţim bine, să fie ordonat, curat şi plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos! Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă şi fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat şi staţiile de autobuz şi tramvai să mă protejeze de ploaie şi de soare! Vreau să nu mai văd faţade degradate, dezordine în firme şi publicitate! Vreau ca oraşul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri. Nu mai vreau ca oraşul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate sau să ne intoxice cu eşapament sau praful şantierelor neprotejate!", a mai scris Ciprian Ciucu.

Ciucu a mai anunţat că va "creiona" un program, iar sloganul de campanie va fi "Bucureştiul pus la punct".

"Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu alţii, întotdeauna mi-am scris programele singur. Ca să ştiu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat. Sloganul meu în acest campanie va fi 'BUCUREŞTIUL PUS LA PUNCT'! Şi mă voi ţine de cuvânt!", a dat asigurări liberalul.

Premierul Ilie Bolojan, liderul liberalilor, a declarat duminică seara că organizaţia PNL Bucureşti l-a votat candidat la Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu.

