Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

Stiri Politice
27-10-2025 | 10:45
Ciprian Ciucu
Facebook/Primaria Sectorului 6

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

autor
Cristian Matei

"Să ştiţi că nu a fost o decizie uşoară. Am stat mult şi am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întors decizia aceasta pe toate feţele. Acum aţi aflat, nu de la mine, dar aţi aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat această decizie", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

El s-a adresat bucureştenilor din Sectorul 6, care i-au dat de două ori la rând ”încrederea” lor, arătând că nu este un mesaj de despărţire, ci unul de continuitate.

"Este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici, la noi în oraş, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel şi Sectorul 6 (ştiu că mai am câteva zone care trebuie regenerate), dar şi Bucureştiul! Am avut un 'dialog' cu mine însumi, mi-am pus întrebările esenţiale şi mi-am răspuns: da, pot, da, se poate! Mulţi dintre dumneavoastră mi-aţi spus şi pe stradă şi aici, pe Facebook, că nu mă votaţi tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de ataşament şi vă mulţumesc pentru încrederea dumneavoastră. Şi ştiu că mă şi alintaţi... Dar vă asigur că nu plec, rămân şi ce am zis că voi face va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu veşti bune zilele acestea", a adăugat Ciucu.

Acesta a mai transmis că Sectorul 6 este "cât de cât pus la punct", acum este timpul pentru a se ocupa de "tot Bucureştiul".

Citește și
sectie de vot
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat la o mică diferență de Ciprian Ciucu

"Dumneavoastră, locuitorii Sectorului 6, veţi fi principalii mei aliaţi în campania care va urma! Ştiu acest lucru! Pentru că dumneavoastră vorbiţi în cunoştinţă de cauză cu restul cunoştinţelor, prietenilor şi rudelor din Bucureşti!", a fost mesajul lui Ciucu.

El a mai menţionat că a decis să candideze la Primăria Capitalei pentru că vrea să trăiască într-un "oraş pus la punct''.

"De ce am luat decizia de a candida pentru a fi primarul Bucureştiului? Pentru că vreau şi eu să trăiesc într-un oraş pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte oraşe din lumea civilizată! Mor! Vreau să arate bine, să ne facă să ne simţim bine, să fie ordonat, curat şi plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos! Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă şi fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat şi staţiile de autobuz şi tramvai să mă protejeze de ploaie şi de soare! Vreau să nu mai văd faţade degradate, dezordine în firme şi publicitate! Vreau ca oraşul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri. Nu mai vreau ca oraşul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate sau să ne intoxice cu eşapament sau praful şantierelor neprotejate!", a mai scris Ciprian Ciucu.

Ciucu a mai anunţat că va "creiona" un program, iar sloganul de campanie va fi "Bucureştiul pus la punct".

"Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu alţii, întotdeauna mi-am scris programele singur. Ca să ştiu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat. Sloganul meu în acest campanie va fi 'BUCUREŞTIUL PUS LA PUNCT'! Şi mă voi ţine de cuvânt!", a dat asigurări liberalul.

Premierul Ilie Bolojan, liderul liberalilor, a declarat duminică seara că organizaţia PNL Bucureşti l-a votat candidat la Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, PNL, alegeri, primaria capitalei, ciprian ciucu,

Dată publicare: 27-10-2025 10:36

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Surse: Liderii PNL București au decis să-l susțină pe Ciprian Ciucu pentru a candida la Primăria Capitalei
Stiri Politice
Surse: Liderii PNL București au decis să-l susțină pe Ciprian Ciucu pentru a candida la Primăria Capitalei

Liderii PNL București au decis, duminică, să-l susțină pe Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al sectorului 6, pentru candidatura la funcția de primar general, au declarat surse liberale pentru Știrile Pro TV.

Sondaj Avangarde: Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat la o mică diferență de Ciprian Ciucu
Stiri Politice
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat la o mică diferență de Ciprian Ciucu

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, este lider în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%, fiind urmat de Ciprian Ciucu cu 23%, conform unui sondaj Avangarde realizat pe un eșantion de 1.000 de bucureșteni.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

Cum răspunde Ciprian Ciucu la întrebarea dacă îl consideră pe Stelian Bujduveanu „un ghimpe” în cursa pentru București
Stiri Politice
Cum răspunde Ciprian Ciucu la întrebarea dacă îl consideră pe Stelian Bujduveanu „un ghimpe” în cursa pentru București

Vom avea un nou primar general în Capitală, anul acesta. Alegerile vor fi organizate pe 7 decembrie, după cum au decis partidele din coaliție, care nu vor intra în cursă cu un nume comun, ci fiecare pe cont propriu.

Recomandări
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Cursa pierdută a fondurilor europene. Sute de milioane de euro pentru aeroporturi nu au fost investite așa cum trebuie
Romania, te iubesc!
Cursa pierdută a fondurilor europene. Sute de milioane de euro pentru aeroporturi nu au fost investite așa cum trebuie

Competențe cu turbulențe. 24 de milioane de pasageri au trecut în 2025 prin aeroporturile din România, iar anul acesta cifra este în creștere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28