Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, vrea să candideze la Primăria Capitalei: ”Bucureștiul este făcut sandwich”

Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, în prezent președinte al organizației de București a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a anunțat că vrea să candideze la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Negoiță a declarat că a luat această decizie ”văzând ceea ce se întâmplă în ultima perioadă” și după ce și-a dat seama ”că Bucureștiul este făcut încă o dată sandwich de clasa politică”.

”În ceea ce mă privește, astăzi vă anunț că am hotărât să candidez la Primăria Capitalei. Văzând ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, mi-am dat seama, atât eu cât și colegii mei, că Bucureștiul este făcut încă o dată sandwich de clasa politică, după cum ați văzut și dumneavoastră. Au fost fel și fel de figuri care s-au anunțat, care și-au dorit și își doresc susținerea clasei politice, a partidelor politice, a coaliției, a necoaliției, etc.În ceea ce mă privește, vă anunț această candidatură și eu îmi doresc susținerea bucureștenilor.

Cei care mă cunosc știu despre activitatea mea din administrația locală și din Parlament, iar ceea ce m-a determinat pe mine să-mi anunț această candidatură, poate la un moment dat, cineva se întreabă, și totuși, de ce candidați la Primăria Capitalei? Aș putea să întorc o întrebare care cu siguranță rămâne retorică: ce este în București care să te mulțumească și care să meargă? Dacă cineva poate să-mi dea un exemplu plecând de la trafic, de la școli, de la poluare, de la parcuri, de la absolut orice activitate, eu sunt gata să argumentez.

Bucureștiul este un oraș părăsit și asta m-a determinat să-mi anunți candidatura. Iar atunci când vorbești în politică sau mai ales când acționezi așa cum am făcut-o eu ca primar în Sectorul 3 în perioada 2004-2012, trebuie să vii cu argumente.”, a spus Negoiță într-o conferință de presă.

Fost primar al sectorului 3 timp de două mandate - până a pierdut în fața lui Robert Negoiță - Liviu Negoiță a fost membru important în fostul Partid Democrat al lui Traian Băsescu.

De altfel, Negoiță a fost chiar propunerea lui Băsescu pentru funcția de premier în 2009.

În prezent, data organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei este motiv de ceartă între partidele din coaliția de la guvernare. USR chiar acuză Guvernul Bolojan că nu a respectat termenul legal de 90 de zile pentru organizarea alegerilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













