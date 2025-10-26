Surse: Liderii PNL București au decis să-l susțină pe Ciprian Ciucu pentru a candida la Primăria Capitalei

Liderii PNL București au decis, duminică, să-l susțină pe Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al sectorului 6, pentru candidatura la funcția de primar general, au declarat surse liberale pentru Știrile Pro TV.

Conform surselor citate, decizia a fost luată prin vot secret, cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă. Votul final va fi dat în Biroul Politic Național al PNL, care trebuie să valideze candidatura în zilele următoare.

La ședința PNL București de duminică ar fi participat și președintele partidului, Ilie Bolojan, dar și Cătălin Predoiu și Dan Motreanu. Deși actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu, și-ar fi manifestat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, Bolojan ar fi înclinat balanța pentru Ciucu, mai spun sursele liberale.

Recent, Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

La PSD, primarul Daniel Băluță este candidatul cel mai probabil pentru Primăria Capitalei, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu va candida din nou, în timp ce USR este posibil să susțină pe Cătălin Drulă

Sondaj Avangarde: Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat la o mică diferență de Ciprian Ciucu
Stiri Politice
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță, favorit pentru Primăria Capitalei, urmat la o mică diferență de Ciprian Ciucu

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, este lider în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%, fiind urmat de Ciprian Ciucu cu 23%, conform unui sondaj Avangarde realizat pe un eșantion de 1.000 de bucureșteni.

Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „Cine a încercat să-mi sape groapa politică a căzut în ea”
Stiri Politice
Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „Cine a încercat să-mi sape groapa politică a căzut în ea”

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a anunțat că nu va intra în cursa pentru Primăria București și intenționează să-și continue mandatul în Parlamentul European.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

Calendarul oficial al alegerilor din Capitală de pe 7 decembrie. Până când se pot depune candidaturile
Stiri Politice
Calendarul oficial al alegerilor din Capitală de pe 7 decembrie. Până când se pot depune candidaturile

Candidaturile pentru Primăria Capitalei se pot depune începând cu 12 noiembrie, iar campania electorală va avea loc între 22 noiembrie și 6 decembrie.

Drulă vrea susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar nu ar renunța în favoarea lui Ciucu
Stiri Politice
Drulă vrea susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar nu ar renunța în favoarea lui Ciucu

Cătălin Drulă a spus joi că și-ar dori susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, subliniind că nu există nicio aliniere cu PSD, iar Sorin Grindeanu ar prefera ca USR să nu existe. Însă, Drulă nu ar renunța în favoarea lui Ciprian Ciucu. 

Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Stiri actuale
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonurile privind o posibilă demisie a sa din fruntea Guvernului, pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

