Surse: Liderii PNL București au decis să-l susțină pe Ciprian Ciucu pentru a candida la Primăria Capitalei

Liderii PNL București au decis, duminică, să-l susțină pe Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al sectorului 6, pentru candidatura la funcția de primar general, au declarat surse liberale pentru Știrile Pro TV.

Conform surselor citate, decizia a fost luată prin vot secret, cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă. Votul final va fi dat în Biroul Politic Național al PNL, care trebuie să valideze candidatura în zilele următoare.

La ședința PNL București de duminică ar fi participat și președintele partidului, Ilie Bolojan, dar și Cătălin Predoiu și Dan Motreanu. Deși actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu, și-ar fi manifestat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, Bolojan ar fi înclinat balanța pentru Ciucu, mai spun sursele liberale.

Recent, Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

La PSD, primarul Daniel Băluță este candidatul cel mai probabil pentru Primăria Capitalei, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu va candida din nou, în timp ce USR este posibil să susțină pe Cătălin Drulă.

