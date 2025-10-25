Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „Cine a încercat să-mi sape groapa politică a căzut în ea”

Stiri Politice
25-10-2025 | 10:39
Gabriela Firea
Pro TV

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a anunțat că nu va intra în cursa pentru Primăria București și intenționează să-și continue mandatul în Parlamentul European.

autor
Aura Trif

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

În ceea ce priveşte Primăria Capitalei, ea afirmă că şi-ar fi dorit să poată ”relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructură abandonate”, să continue investiţiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior şi despre care susţine că acum sunt ”blocate în mare parte”.

”Dar, în viaţă trebuie să facem alegeri. Am speranţa că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viaţa începe cu el şi să continue toate investiţiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare. În administraţie, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investiţiile, sunt clădite pe aşteptările, timpul şi banii cetăţenilor. Iar să îi respecţi pe cetăţeni este prima obligaţie a oricărui om politic”, consideră Firea.

Ea subliniază că viaţa ne-a demonstrat că nu există primari “care nu au făcut nimic” şi nici primari care să fi îndeplinit tot ceea ce au promis “pe cuvânt de onoare” în campaniile electorale, ”dar, din păcate, dubla măsură şi apreciere au funcţionat, în detrimentul unei corecte informări a cetăţenilor”.

Citește și
Viceprimar Ploiești
Situație incredibilă în Ploiești. Ratele restante ale viceprimarului, plătite din banii localnicilor. „Cine i-a obligat?”

Despre candidatura din 2024

”Voi acorda susţinere totală colegului meu social-democrat care îşi va depune candidatura. Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noştri, inventând tot felul de pretexte. Ca preşedintă PSD Bucureşti, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul “deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianţă de trei partide - boicotată prin candidaţi “iepuraşi”, menţinuţi în cursă şi răsplătiţi ulterior chiar de către colegi de-ai noştri, campanii on line împotriva mea finanţate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulţi colegi. Da, cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deşi asta nu-mi aduce vreo mulţumire”, subliniază Gabriela Firea.

În opinia sa, un candidat unic al coaliţiei de guvernare ar fi maximizat acum şansele de reuşită.

”Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecinţele politice şi cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal. Nu era corect ca PNL şi USR să se alieze din nou împotriva PSD, susţinând un singur candidat şi izolând PSD - un partener corect de guvernare. Şi totuşi, am sentimentul că, în subteranele politicii dâmboviţene, nu s-a renunţat la acest scenariu. Probabil i se caută forma, dar esenţa va rămâne”, consideră ea.

Gabriela Firea apreciază că era un bun moment pentru a demonstra cu toţii că ar fi putut agrea un “Pact pentru Bucureşti”.

Gabriela Firea îşi exprimă speranţa că viitoarea campanie electorală ”va fi una despre Capitală, despre viaţa bucureştenilor, soluţii la multitudinea de probleme sistemice şi nu despre lebede negre, compromiterea unor candidaţi, aşa-zise dezvăluiri bazate pe fake news-uri”, argumentând că s-a tot întâmplat aşa şi rezultatul este ”un oraş abandonat, în care oamenii nu se simt în siguranţă”.

”Mulţumesc din suflet colegilor mei de la Bucureşti şi preşedintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru susţinere. Sunt şi voi rămâne devotată echipei noastre social democrate şi, în special, oamenilor care ne acordă încrederea!”, conchide Gabriela Firea.

Opțiunile PSD la Primăria Capitalei

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii au ”destule” variante pentru candidatul partidului la Primăria Capitalei şi că în prezent sunt realizate măsurători. El a adăugat că acestea vor fi gata la sfârşitul săptămânii viitoare şi atunci va fi votat candidatul sau candidata PSD care va intra în cursă pentru Primăria Bucureşti.

”Vom decide în aceste zile. Vom face o şedinţă şi a Biroului Permanent Naţional şi vom face o şedinţă şi cu organizaţia de Bucureşti. Acolo avem primari de sectoare, trei. E şi Rareş Hopincă la Sectorul 2, este şi Robert Negoiţă, Sectorul 3, Daniel Băluţă, Sectorul 4, este şi Gabi Firea. Este şi Florin Manole, care este ministru şi preşedinte Sector 1. Avem destule variante. Avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la sfârşitul săptămânii viitoare, şi vom vota în forurile statutare candidatul sau candidata”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Un german de 77 de ani conducea o rețea care vindea picturi celebre, dar false. Polițiștii au confiscat 20 de tablouri

Sursa: News.ro

Etichete: candidatura, Gabriela Firea, primaria capitalei,

Dată publicare: 25-10-2025 10:39

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Reacția viceprimarului din Ploiești după ce primăria a fost obligată să îi plătească datoriile din bani publici
Stiri actuale
Reacția viceprimarului din Ploiești după ce primăria a fost obligată să îi plătească datoriile din bani publici

Situație revoltătoare la Primăria Ploiești. Instituția trebuie să achite, din bani publici, datoriile personale ale unuia dintre viceprimari.

Situație incredibilă în Ploiești. Ratele restante ale viceprimarului, plătite din banii localnicilor. „Cine i-a obligat?”
Stiri actuale
Situație incredibilă în Ploiești. Ratele restante ale viceprimarului, plătite din banii localnicilor. „Cine i-a obligat?”

Primăria Ploiești este în situația de a achita din fonduri publice, datoriile personale ale unuia dintre viceprimari - Alexandru Săraru.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

Recomandări
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
Stiri Sociale
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT

Guvernul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră și va prelungi cu 2 ani perioada de explorare prevăzută de acordul de concesiune a perimetrului Neptun Deep. Măsura nu afectează demararea producției în 2027, după cum era stabilit.

 

Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă
Stiri Politice
Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Octombrie 2025

02:15:08

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28