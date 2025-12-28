Miniştrii de externe thailandez şi cambodgian au sosit în China pentru consultări în urma acordului de încetare a focului

Miniștrii de externe ai Thailandei și Cambodgiei au ajuns în China pentru discuții, după ce cele două țări au convenit o încetare a focului la frontieră, transmite dpa.

Şeful diplomaţiei chineze, Wang Yi, va fi gazda întrevederilor de duminică şi luni din provincia Yunnan (sud-vest), a informat agenţia Xinhua, citând Ministerul de Externe de la Beijing.

La consultări vor participa de asemenea reprezentanţi ai forţelor armate din China, Thailanda şi Cambodgia, într-un efort de a consolida acordul de încetare a focului, a relua relaţiile şi a construi încrederea politică între cei doi vecini.

China încearcă să ofere o platformă pentru aceasta şi să joace un rol constructiv în stabilizarea relaţiilor bilaterale, a indicat Ministerul de Externe.

Invitaţia adresată de China survine la o zi după ce Thailanda şi Cambodgia au convenit o încetare imediată a focului, iar cei doi miniştrii ai apărării au semnat o declaraţie comună în acest sens.

Acordul prevede că încetarea focului va fi monitorizată timp de 72 de ore pentru a se asigura implementarea sa, a precizat Ministerul de Externe thailandez.

Potrivit informaţiilor disponibile duminică, acordul pare a fi respectat până acum.

Numeroşi locuitori refugiaţi din cauza violenţelor au revenit deja în satele de la frontieră, a relatat cotidianul Bangkok Post.

