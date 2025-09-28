Un cuplu din Republica Moldova a mers la urne chiar în ziua nunții. Cum au reacționat oamenii. FOTO

Stiri Diverse
28-09-2025 | 14:27
Mireasă
Un cuplu din Ialoveni, R. Moldova a mers la vot chiar în ziua nunții lor.

autor
Claudia Alionescu

Îmbrăcați în ținutele de ceremonie, mirele și mireasa au trecut și pe la secția de votare, deschisă la un liceu din oraș.

Gestul lor a atras atenția celor prezenți deja acolo și a fost întâmpinat cu zâmbete și aplauze, fiind un exemplu de implicare civică și respect față de comunitate, transmite Știri.md.

Astfel, cei doi au subliniat că participarea la vot este una extrem de importantă pentru viitorul lor, indiferent de ziua în care te prind alegerile.

alegeri moldova
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: A fost depășit pragul de un milion de votanți. Prezența la vot

Mobilizare impresionantă a diasporei la alegerile parlamentare

La alegerile parlamentare din Republica Moldova, moldovenii din diaspora au înregistrat o prezență masivă la vot. Până la ora 13:30, peste 840.000 de cetățeni au votat, reprezentând o prezență de 30%.

În capitalele europene s-au format cozi la secțiile de votare, iar unii alegători au călătorit mii de kilometri pentru a-și exercita dreptul la vot, transmite MOLDPRES.  

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

