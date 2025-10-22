Ungurii au averi personale mai mari decât PIB-ul țării. Cum își țin oamenii banii

22-10-2025 | 19:40
unguri
Getty

Maghiarii au averi personale mai mari decât PIB-ul țării, a declarat un oficial al Băncii Naționale a Ungariei. Potrivit acestuia, ponderea este ridicată în comparație cu standardele internaționale.

autor
Cristian Anton

Economiile financiare şi averea financiară netă ale populaţiei ungare sunt ridicate chiar şi în comparaţie cu standardele internaţionale, crescând la 114% din PIB până la sfârşitul lunii iunie 2025, de la 82% în 2012, scrie Hirado

Creşterea averii a fost determinată în proporţii aproape egale de economiile financiare nete medii anuale de 6% din PIB şi de creşterea valorii activelor financiare - a declarat miercuri Ádám Banai, director executiv al Băncii Naţionale a Ungariei (MNB), la prezentarea noului raport al băncii centrale, intitulat "Economii 2025".

Noua publicaţie a băncii centrale oferă o imagine de ansamblu asupra tendinţelor interne şi internaţionale de pe piaţa economiilor, structurii investiţiilor, randamentelor disponibile şi riscurilor, având totodată scopul de a sprijini gospodăriile în luarea de decizii financiare şi de economisire în cunoştinţă de cauză – a adăugat el.

Prezentând raportul, Ádám Banai a spus că cea mai semnificativă diferenţă în compoziţia averii financiare în comparaţie cu alte ţări din regiune şi din UE este rolul proeminent al titlurilor de stat. Proporţia în portofolii a activelor mai riscante, dar cu randament mai ridicat pe termen lung, cum ar fi acţiunile, este semnificativ mai mică decât în ţările dezvoltate – a remarcat el.

viktor orban
Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență

Titlurile de stat deținute de maghiari reprezintă 19% din PIB-ul Ungariei

Proporţia economiilor lichide a crescut semnificativ din 2012, dar are un aspect mai variat în ultimii ani: ponderea depozitelor a scăzut, în timp ce proporţia fondurilor de investiţii şi a investiţiilor străine a crescut, în timp ce produsele la vedere continuă să domine în cazul depozitelor.

Stocul de titluri de stat deţinute de populaţie a crescut rapid în cei zece ani după 2012, dar ritmul de creştere s-a oprit în 2025 – a subliniat el. Conform raportului MNB, stocul de titluri de stat deţinute de populaţie reprezenta 19% din PIB la sfârşitul anului 2024.

Ádám Banai a evidenţiat faptul că, anul trecut, investitorii care au economisit în forinţi, mai degrabă decât în valută străină, au avut rezultate bune, iar acest lucru este valabil şi pentru fondurile de acţiuni, de titluri de stat şi de investiţii.

Conform comunicatului băncii centrale, economiile gospodăriilor şi structura averii financiare joacă un rol esenţial privind atingerea ţintei de inflaţie, stabilitatea sistemului financiar şi creşterea sustenabilă.

Sursa: StirilePROTV

Le Figaro: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie
Le Figaro: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie

Două rafinării europene, la Ploieşti și Százhalombatta (Ungaria), au fost afectate de explozii pe 20 octombrie. Le Figaro subliniază că ambele au legături directe sau indirecte cu Rusia.

Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență
Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență

Următoarele alegeri din Ungaria vor avea loc, cel mai probabil, sub stare de urgență, după ce parlamentul maghiar a votat marți prelungirea regimului juridic special cu încă 180 de zile, până pe 14 mai 2026, scrie TPWord într-o analiză.

Un bărbat a descoperit o comoară în grădina casei fostului său șef, în Ungaria. A luat cutiile îngropate și s-a întors acasă
Un bărbat a descoperit o comoară în grădina casei fostului său șef, în Ungaria. A luat cutiile îngropate și s-a întors acasă

Un bărbat din Kerepes, Ungaria, a fost acuzat de furt după ce a găsit și sustras bancnote și bijuterii din aur îngropate în grădina unei case. Valoarea obiectelor depășește 10 milioane de forinți (25.703 de euro).

Ungaria prelungeşte cu încă şase luni starea de urgenţă ca urmare a războiului din Ucraina
Ungaria prelungeşte cu încă şase luni starea de urgenţă ca urmare a războiului din Ucraina

Parlamentul ungar a aprobat marţi prelungirea cu încă şase luni a stării de urgenţă ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, relatează agenţia EFE.

Viktor Orban spune că pâinea se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta
Viktor Orban spune că pâinea se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta

Pâinea din Ungaria se va ieftini dacă summitul de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin va duce la încheierea păcii în Ucraina, a declarat Viktor Orban. Asta pentru că, fără război, economia va crește, iar oamenii vor câștiga mai mult.  

ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

