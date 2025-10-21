Ungaria prelungeşte cu încă şase luni starea de urgenţă ca urmare a războiului din Ucraina

Parlamentul ungar a aprobat marţi prelungirea cu încă şase luni a stării de urgenţă ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, relatează agenţia EFE.

Aceasta permite guvernului condus de premierul conservator Viktor Orban să emită decrete privind măsuri determinate de starea de urgenţă fără dezbatere în parlament. Guvernul de asemenea poate să suspende aplicarea unor legi, în anumite cazuri concrete.

Textul votat marţi de legislativul de la Budapesta semnalează că "războiul şi catastrofa umanitară continuă în Ucraina", prin urmare este necesară prelungirea stării de urgenţă, declarată pentru prima dată în mai 2022, la trei luni după invazia rusă în Ucraina, şi prelungită apoi de Ungaria la fiecare şase luni.

Ungaria se află fără întrerupere din anul 2015 sub diverse stări de urgenţă sau criză. În toamna acelui an, sute de mii de migranţi ilegali au traversat teritoriul ungar către ţări mai bogate din vestul Europei, precum Austria, Germania sau Suedia, iar parlamentul de la Budapesta a declarat atunci stare de criză din cauza valului migrator masiv. Aceasta măsură a fost de asemenea prelungită la fiecare şase luni de atunci, deşi între timp numărul migranţilor veniţi pe ruta balcanică a scăzut.

Între 2020 şi 2022 în Ungaria a fost de asemenea în vigoare starea de urgenţă determinată de pandemia de COVID-19.

România nu a instituit o stare de urgență națională ca urmare a războiului din Ucraina. În schimb, autoritățile române au activat măsuri specifice de protecție civilă și au implementat reglementări pentru gestionarea fluxului de refugiați și a asistenței umanitare.

