Șarpe uriaș descoperit în WC-ul unui apartament din Ungaria. ”Se holba la mine din vasul de toaletă” | VIDEO

Un instalator chemat să desfunde toaleta unui apartament din orașul maghiar Kazincbarcika a avut șocul vieții lui după ce a descoperit în WC-ul la care lucra un șarpe uriaș.

Un instalator din orașul unguresc Kazincbarcika a descoperit un piton regal uriaș într-un WC pe care a fost chemat să-l desfunde, scrie Hirado, care citează SajoMente.

Daniel Kenez a povestit terifiantul incident pe Facebook, unde a postat și imagini cu uriașul șarpe găsit în toaleta unui apartament de bloc. Bărbatul recunoaște că a înlemnit pur și simplu când l-a văzut.

”A început ca o operațiune de rutină de curățare a canalizării, dar s-a transformat într-un adevărat film de groază. Nu glumesc! Un șarpe mare se holba la mine din vasul de toaletă!

Din fericire, nu mi-am pierdut cumpătul, ci am anunțat o cunoștință care avea experiență în capturarea animalelor exotice. Am prins reptila lungă de un metru și am eliberat-o într-o zonă împădurită”, a povestit instalatorul.

Experiență virală. Oamenii i-au reproșat că a eliberat pitonul în pădure

Ulterior, bărbatul a aflat că vizitatorul neinvitat din toaletă era un piton regal. „Asta înseamnă că nu este un șarpe veninos”, și-a împărtășit omul povestea, documentată cu fotografii și videoclipuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, șarpele ar fi putut ajunge în apartament prin sistemul de canalizare, dar este posibil și să fi scăpat de undeva.

Povestea sa a devenit rapid virală în Ungaria, mai multe persoane reproșându-i instalatorului că a dus șarpele în pădure, în loc să-l predea unei grădini zoologice sau parc natural.

Oamenii spun că pitonul regal va speria îngrozitor excursioniștii din pădure, pentru ca în cele din urmă să moară de frig, întrucât este puțin probabil ca acest frumos șarpe din Africa să supraviețuiască iernii din Ungaria.

