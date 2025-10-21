Șarpe uriaș descoperit în WC-ul unui apartament din Ungaria. ”Se holba la mine din vasul de toaletă” | VIDEO

Stiri externe
21-10-2025 | 22:06
sarpe toaleta
SajoMente

Un instalator chemat să desfunde toaleta unui apartament din orașul maghiar Kazincbarcika a avut șocul vieții lui după ce a descoperit în WC-ul la care lucra un șarpe uriaș.

 

autor
Cristian Anton

Un instalator din orașul unguresc Kazincbarcika a descoperit un piton regal uriaș într-un WC pe care a fost chemat să-l desfunde, scrie Hirado, care citează SajoMente.

Daniel Kenez a povestit terifiantul incident pe Facebook, unde a postat și imagini cu uriașul șarpe găsit în toaleta unui apartament de bloc. Bărbatul recunoaște că a înlemnit pur și simplu când l-a văzut.

A început ca o operațiune de rutină de curățare a canalizării, dar s-a transformat într-un adevărat film de groază. Nu glumesc! Un șarpe mare se holba la mine din vasul de toaletă!

Citește și
sarpe
Cum arată bărbatul mușcat de peste 200 de ori de cei mai veninoși șerpi din lume. Sângele lui, antivenin universal

Din fericire, nu mi-am pierdut cumpătul, ci am anunțat o cunoștință care avea experiență în capturarea animalelor exotice. Am prins reptila lungă de un metru și am eliberat-o într-o zonă împădurită”, a povestit instalatorul.

Experiență virală. Oamenii i-au reproșat că a eliberat pitonul în pădure

Ulterior, bărbatul a aflat că vizitatorul neinvitat din toaletă era un piton regal. „Asta înseamnă că nu este un șarpe veninos”, și-a împărtășit omul povestea, documentată cu fotografii și videoclipuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, șarpele ar fi putut ajunge în apartament prin sistemul de canalizare, dar este posibil și să fi scăpat de undeva.

Povestea sa a devenit rapid virală în Ungaria, mai multe persoane reproșându-i instalatorului că a dus șarpele în pădure, în loc să-l predea unei grădini zoologice sau parc natural.

Oamenii spun că pitonul regal va speria îngrozitor excursioniștii din pădure, pentru ca în cele din urmă să moară de frig, întrucât este puțin probabil ca acest frumos șarpe din Africa să supraviețuiască iernii din Ungaria. 

Un bărbat din București a găsit un piton în baie, în mijlocul nopții. Proprietara spune că nu e prima dată când scapă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Ungaria, sarpe, piton, toaleta, apartament,

Dată publicare: 21-10-2025 22:06

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Citește și...
Județul unde s-au înregistrat în doar câteva ore mușcături de șarpe cât într-un an întreg. Ce se întâmplă
Stiri Diverse
Județul unde s-au înregistrat în doar câteva ore mușcături de șarpe cât într-un an întreg. Ce se întâmplă

Doi cazuri de mușcături de șarpe s-au înregistrat în județul Iași, în decurs de numai câteva ore, egalându-se practic numărul de astfel de cazuri înregistrate, de obicei, într-un an întreg. Specialiștii pun situația pe seama încălzirii bruște a vremii.

Cum arată bărbatul mușcat de peste 200 de ori de cei mai veninoși șerpi din lume. Sângele lui, antivenin universal
Stiri externe
Cum arată bărbatul mușcat de peste 200 de ori de cei mai veninoși șerpi din lume. Sângele lui, antivenin universal

Sângele unui bărbat din SUA care s-a injectat în mod deliberat cu venin de șarpe timp de aproape două decenii a dus la crearea unui antivenin „de neegalat”, spun oamenii de știință.

 

Un șarpe cu două capete este atracția unui magazin din California. Anomalia apare o dată la 100.000 de nașteri
Stiri Diverse
Un șarpe cu două capete este atracția unui magazin din California. Anomalia apare o dată la 100.000 de nașteri

Un magazin de animale exotice din California are un locatar rar: un șarpe cu două capete. Nu este o iluzie optică.

Peste 100 de copii s-au îmbolnăvit după ce au luat prânzul la școală. În mâncare era un șarpe mort
Stiri externe
Peste 100 de copii s-au îmbolnăvit după ce au luat prânzul la școală. În mâncare era un șarpe mort

Organismul pentru drepturile omului din India investighează rapoartele conform cărora peste 100 de copii s-au îmbolnăvit, după ce au mâncat un prânz la şcoală, transmite BBC. În mâncare se afla un șarpe mort.

O femeie s-a trezit cu un șarpe veninos mortal care i se urca pe picior în timp ce conducea pe autostradă. Ce a urmat
Stiri externe
O femeie s-a trezit cu un șarpe veninos mortal care i se urca pe picior în timp ce conducea pe autostradă. Ce a urmat

O femeie din Australia a fost nevoită să se apere de un șarpe tigru mortal pe care l-a văzut în timp ce i se urca pe picior, în timp ce conducea cu 80 de kilometri pe oră pe o autostradă de lângă Melbourne.

 

Recomandări
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Stiri actuale
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.  

Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”
Stiri actuale
Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”

Ancheta exploziei catastrofale din cartierul Rahova a continuat astăzi cu noi cercetări la fața locului. Procurorii au folosit și roboți ai forțelor pentru acțiuni speciale, pe care i-au introdus în blocul șubrezit de suflul deflagrației.

Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție
Stiri Politice
Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție

Coaliția de guvernare a discutat marți și despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 22 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani și o să faceți niște achiziții pentru iarnă
2 Kim Kardashian
Getty
Stiri Mondene
Kim Kardashian împlinește 45 de ani. Fotografii inedite cu cea mai urmărită femeie din lume | GALERIE FOTO
3 Nicusor Dan
Inquam Photos / Virgil Simonescu
Stiri Politice
Ce spune Nicușor Dan despre cei 65% dintre români care au declarat într-un sondaj că nu au încredere în el
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28