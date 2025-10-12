Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României

Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul, potrivit unei investigații realizate de publicații din Ungaria, Germania, Austria și Belgia. În acest context, merită amintit că fostul adjunct SIS care vindea secretele României acționa în Ungaria.

Comisia Europeană a anunțat crearea unei echipe interne pentru a investiga activitățile de spionaj desfășurate de serviciile de informații maghiare în cadrul instituțiilor UE, scrie agenția bulgară Novinite. Acuzațiile de spionaj ale Bruxelles-ului la adresa Ungariei au fost anunțate și de Reuters.

Această mișcare vine în urma articolelor realizate de publicațiile de investigații Direkt36 (Ungaria), Paper Trail Media și Der Spiegel (ambele din Germania), Der Standard (Austrai) și De Tijd (Belgia), care au detaliat operațiuni specifice ale serviciului de informații externe maghiar (IH) între 2012 și 2018.

Dezvăluirile au fost apoi prezentate și de cele mai importante publicații europene, precum Deutsche Welle, Euronews, Politico sau RFI.

În contextul acuzațiile de spionaj la adresa Ungariei, merită amintit un detaliu interesant, care e posibil să fie doar o coincidență: Alexandru Bălan, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova arestat la București pentru trădare, vindea secrete ale României agenților KGB din Belarus în cadrul unor întâlniri care au avut loc la Budapesta. Altfel spus, sub nasul serviciilor de informații ale Ungariei, care s-a afirmat însă ca fiind mai apropiată de Rusia și China decât de Uniunea Europeană din care face parte.

Alerta de la Bruxelles a fost amplificată și mai mult de arestarea recentă a unui angajat belgian suspectat de spionaj pentru China, ceea ce a determinat o examinare sporită a amenințărilor la adresa serviciilor de informații.

Rețeaua maghiară de spionaj s-a prăbușit în 2017

Conform anchetelor publicate, un diplomat cunoscut sub numele de „V.” a jucat un rol central în rețea în timp ce conducea rezidența IH din Bruxelles sub acoperire diplomatică.

Inițial, prezentând întâlnirile cu oficiali maghiari de la Comisia Europeană ca fiind schimburi informale, acesta a căutat treptat acces la informații confidențiale și zvonuri neoficiale. La un moment dat, a încercat să recruteze oficial un contact pentru cooperarea cu serviciile de informații, oferind chiar finanțare pentru un proiect personal.

În plus, un alt diplomat, „E.”, a dezvoltat o rețea de contacte maghiare în cadrul instituțiilor UE, colectând detalii despre pozițiile lor și accesul la informații sensibile pentru a identifica potențiale surse.

O a treia figură, „D.”, s-ar fi întâlnit cu un oficial maghiar la Budapesta pentru a solicita documente interne, nepublice, justificând acțiunea ca servind interesului național al Ungariei.

De asemenea, unii oficiali au fost presați să ajusteze conținutul rapoartelor pentru a se alinia cu preferințele politice ale Budapestei, cu subiecte specifice precum libertatea presei, politica fiscală și legislația fiscală.

Rețeaua s-a prăbușit în cele din urmă în 2017, după ce diplomatul „V.” a fost expus, forțând serviciile de informații maghiare să reconstruiască operațiunile de la zero. Analiștii au atribuit eșecul unor erori operaționale, cum ar fi comunicațiile nesigure, eforturile agresive de recrutare și secretul insuficient în timpul întâlnirilor.

Budapesta a refuzat să comenteze acuzațiile de spionaj

Revelațiile vin pe fondul tensiunilor sporite dintre guvernul lui Viktor Orban și Comisia Europeană pe teme precum statul de drept, independența presei și gestionarea fondurilor UE.

Operațiunile de informații par să fi avut ca scop furnizarea de avertismente prealabile Ungariei cu privire la acțiunile Bruxelles-ului care ar putea amenința interesele guvernului lui Viktor Orban.

Autoritățile belgiene au subliniat gravitatea preocupărilor legate de spionaj în cadrul instituțiilor UE. Viceprim-ministrul și ministrul de externe, Maxime Prévot, a remarcat că activitatea desfășurată sub acoperire diplomatică subminează încrederea dintre țări.

Deși Belgia continuă să considere Ungaria un partener de cooperare, aceasta a restricționat schimbul de informații sensibile, furnizând doar rapoarte cu risc scăzut și tratând cu prudență informațiile din Ungaria, în special cele despre Rusia și Ucraina.

Comisia Europeană a subliniat că nu există dovezi că și comisarul Oliver Várhelyi, care a condus Reprezentanța Permanentă a Ungariei pe lângă UE din 2015 până în 2019, și-a încălcat atribuțiile. Budapesta a refuzat să răspundă solicitărilor presei cu privire la acest caz.

Uniunea Europeană anunță că nu este pregătită pentru acțiuni ostile din partea propriilor membri

Oficialii UE au avertizat că uniunea nu este pregătită pentru acțiuni ostile din partea propriilor state membre. Procedurile actuale de accesare a informațiilor clasificate necesită verificare națională, permițând serviciilor statelor membre să identifice cetățenii care lucrează la probleme sensibile, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate structurală.

În ciuda scandalului, Ungaria continuă să-și consolideze prezența la Bruxelles. Opt noi diplomați sunt trimiși la Reprezentanța Permanentă, un post fiind finanțat direct de contrainformațiile maghiare pentru a menține contactul regulat cu alte servicii.

Autoritățile belgiene monitorizează, de asemenea, îndeaproape nou deschisa „Casa Ungariei”, un centru cultural situat strategic vizavi de biroul prim-ministrului Belgiei, care ar putea servi în scopuri de colectare de informații.

Operațiunile de spionaj maghiare, care s-au desfășurat între 2012 și 2018 și s-au prăbușit în 2017, s-au bazat pe întâlniri informale, apeluri la datoria patriotică, promisiuni de finanțare, solicitări de documente interne și presiuni pentru modificarea rapoartelor. Țintele principale au fost cetățenii maghiari care lucrau în cadrul instituțiilor UE, mai degrabă decât personalul străin.

Scandalul ridică îngrijorări atât cu privire la loialitatea unui stat membru față de UE, cât și la capacitatea instituțiilor de a se proteja împotriva spionajului intern. Comisia Europeană a lansat o anchetă internă, în timp ce serviciile belgiene intensifică supravegherea facilităților diplomatice și culturale maghiare din Bruxelles. Nu există informații disponibile publicului cu privire la operațiunile IH în curs de desfășurare în capitala UE.

