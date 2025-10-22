Le Figaro: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie

Stiri externe
22-10-2025 | 17:44
Rafinaria Lukoil Ploiesti
Foto: Facebook

Două rafinării europene, la Ploieşti și Százhalombatta (Ungaria), au fost afectate de explozii pe 20 octombrie. Le Figaro subliniază că ambele au legături directe sau indirecte cu Rusia.

autor
Mihaela Ivăncică

Pompierii maghiari au stins rapid incendiul de la prima rafinărie şi nu au fost raportate victime.

Explozia din a doua rafinărie a rănit grav un muncitor la picior şi la cap. Acesta a fost transportat la o unitate de terapie intensivă.

Cele două structuri, care se numără printre cele mai mari din cele două ţări, au un punct comun: ambele sunt legate într-un fel sau altul de Rusia.

Rafinăria din Százhalombatta, singura mare instalaţie de prelucrare a ţiţeiului din Ungaria, rafinează în principal petrol provenit din Rusia. Este o raritate în Uniunea Europeană, unde majoritatea ţărilor au decis să reducă importurile de petrol şi gaze ruseşti după invazia Ucrainei, scrie Le Figaro.

Citește și
explozie tver rusia drone
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone

În ceea ce priveşte rafinăria Petrotel-Lukoil, aceasta este o filială a grupului Lukoil, una dintre cele mai mari companii de petrol şi gaze din Rusia, adaugă publicaţia franceză.

Act deliberat, eroare umană sau disfuncţionalitate tehnică?

În timp ce restul Europei renunţă treptat la energia rusă, Ungaria şi-a menţinut, ba chiar a crescut importurile de petrol şi gaze ruseşti, insistând asupra faptului că nu există nicio alternativă viabilă. În ceea ce priveşte România, aceasta găzduieşte în continuare companii ruseşti pe teritoriul său, cum ar fi rafinăria Petrotel-Lukoil, dar şi o filială a grupului Lukoil specializată în distribuţia cu amănuntul a combustibililor, explică Le Figaro.

În fiecare ţară este în curs o anchetă. Autorităţile nu au exclus ipoteza unui act deliberat, la fel ca şi cea a unei simple erori umane sau a unei defecţiuni tehnice.

Aceste incidente aproape simultane au avut loc a doua zi după semnarea unui acord între miniştrii energiei din Uniunea Europeană privind interzicerea totală a importurilor de gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028. Măsura trebuie încă negociată cu Parlamentul European.

Aproape 20% din gazul achiziţionat de Europa este încă rusesc în prezent. Două ţări din UE se disting însă: Ungaria şi Slovacia, ale căror guverne ezită să întoarcă spatele Rusiei şi care au obţinut o derogare pentru a continua să se aprovizioneze cu energie rusească, notează Le Figaro.

Ce explicaţii a dat Petrotel-Lukoil

Într-un comunicat dat publicităţii marţi dimineaţă, reprezentanţii rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploieşti arată că „incidentul” produs luni pe platforma rafinăriei a avut loc în timpul lucrărilor efectuate de angajaţii societăţii contractante Felbermayer S.R.L.

„Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal. În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Prahova, fiind conştient şi în stare stabilă, pentru examinare şi asistenţă medicală de specialitate. Echipele de intervenţie şi responsabilii de siguranţă din cadrul rafinăriei au acţionat imediat, fiind luate măsuri pentru prevenirea oricărei situaţii similare şi pentru investigarea cauzelor incidentului”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a rafinăriei.

Conform sursei, starea muncitorului rănit era stabilă, acesta fiind în afara oricărui pericol.

În documentul citat, reprezentanţii unităţii industriale susţin de asemenea că potrivit „datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului şi nici impact asupra instalaţiilor tehnologice sau activităţii rafinăriei”.

În această perioadă, rafinăria Petrotel-Lukoil se află în revizie capitală. Lucrările au început la 17 octombrie, iar revizia, care presupune oprirea integrală a rafinăriei, durează până la finalul lunii noiembrie.

Poliţia anunţă a deschis anchetă în urma evenimentului.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Sursa: News.ro

Etichete: romania, explozie, rafinarie,

Dată publicare: 22-10-2025 17:44

Articol recomandat de sport.ro
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta
Citește și...
Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO
Stiri externe
Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit joi noapte la rafinăria El Segundo Chevron din comitatul Los Angeles, în urma unei explozii. El Segundo Chevron este cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA și se află aproape de aeroportul LAX.  

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone
Stiri externe
Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu drone

O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Başchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de AFP, Reuters şi dpa.

O mare rafinărie din Rusia funcționează la 50% din capacitate după un atac cu drone. O alta a fost complet oprită
Stiri externe
O mare rafinărie din Rusia funcționează la 50% din capacitate după un atac cu drone. O alta a fost complet oprită

Rafinăria din Ryazan, operată de gigantul rus Rosneft, şi-a redus la jumătate capacitatea de procesare a ţiţeiului, începând cu 2 august, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, au declarat trei surse din industrie.

Ucraina anunță că a lovit instalații petroliere și un aerodrom militar din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă
Stiri externe
Ucraina anunță că a lovit instalații petroliere și un aerodrom militar din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă

Armata ucraineană a anunțat, sâmbătă, că a lovit instalații petroliere din Rusia, inclusiv o rafinărie importantă, un aerodrom militar pentru drone și o fabrică de electronice.

Miros de cauciuc ars și ceață densă la Ploiești. Garda de Mediu verifică o reacție chimică la o rafinărie din nordul orașului
Stiri actuale
Miros de cauciuc ars și ceață densă la Ploiești. Garda de Mediu verifică o reacție chimică la o rafinărie din nordul orașului

Miros puternic de cauciuc ars şi fenomen de tip ”ceaţă densă” au fost semnalate, miercuri, în mai multe zone din Ploieşti, iar Garda de Mediu a demarat un control la rafinăria din zona de nord a oraşului.

Recomandări
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28