Primul animal turbat depistat în Ungaria în ultimul an. Autoritățile maghiare dau vina pe români

Ungaria a înregistrat primul caz de rabie din ultimul an, la o vulpe împușcată în apropiere de granița cu România. Autoritățile maghiare spun, de altfel, că riscul epidemiologic în zonă este ridicat din cauza animalelor turbate care vin din România.

Ungaria a raportat primul său caz de rabie după un an de zile, iar de vină sunt România sau Ucraina, de unde vin animale turbate, scrie Hirado, care citează autoritățile maghiare.

A fost confirmată prezenţa virusului rabiei, de laboratorul Autorităţii pentru Siguranţa Lanţului Alimentar din Ungaria (Nébih), la o vulpe împuşcată în apropierea localităţii Uszka, din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, arată sursa citată.

Potrivit acesteia, animalul a fost împuşcat la începutul lunii octombrie, în apropierea localităţii situate în zona de graniţă dintre România, Ungaria şi Ucraina, de specialiştii asociaţiei locale de vânătoare.

La scurt timp, în urma diagnosticării, Laboratorul Nébih din Debrecen a confirmat prezenţa virusului rabiei la acest animal.

În legătură cu primul caz din acest an, autoritatea veterinară din Ungaria a iniţiat mai multe măsuri epidemiologice, printre care supravegherea sporită a zonei şi instituirea carantinei pentru câini – au precizat reprezentanţii instituţiei.

”Rabia continuă să apară cu regularitate” în România și Ucraina

Autoritatea spune că rabia a reapărut în Ungaria în septembrie 2022, iar ca urmare a măsurilor epidemiologice acesta este primul caz confirmat de la sfârşitul anului 2024. Până în prezent, toate cazurile identificate în Ungaria au fost raportate doar în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, în restul ţării nu s-au semnalat astfel de cazuri.

Potrivit autorităţii, apariţia actuală a bolii s-a produs probabil pe cale naturală, prin migraţia faunei sălbatice din ţările vecine.

Totodată, riscul epidemiologic în regiune rămâne ridicat, întrucât în Ucraina şi în România rabia continuă să apară cu regularitate.

În Ungaria, vaccinarea vulpilor împotriva rabiei se efectuează de două ori pe an – primăvara şi toamna – în judeţele din sudul şi estul ţării. Din cauza numărului crescut de cazuri din anii precedenţi, începând cu anul 2024, în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, vaccinarea vulpilor se realizează cu o densitate dublă de momeli, măsură care va fi menţinută atâta timp cât situaţia epidemiologică o impune.

