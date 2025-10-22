Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență

22-10-2025 | 16:20
viktor orban
Următoarele alegeri din Ungaria vor avea loc, cel mai probabil, sub stare de urgență, după ce parlamentul maghiar a votat marți prelungirea regimului juridic special cu încă 180 de zile, până pe 14 mai 2026, scrie TPWord într-o analiză.

Această decizie crește considerabil șansele ca alegerile parlamentare să aibă loc în aceste condiții, oferindu-i premierului populist veteran Viktor Orbán o mai mare libertate pentru consolidarea puterii.

Orbán a anunțat că se așteaptă ca alegerile să aibă loc în aprilie 2026, data oficială urmând să fie comunicată la începutul anului viitor.

Pentru prima dată de la preluarea puterii în 2010, partidul său, Fidesz, se confruntă cu o opoziție serioasă.

Partidul Tisza, condus de opozantul Péter Magyar, înregistrează un avans de două cifre față de Fidesz în unele sondaje, pe fondul scandalurilor publice, acuzațiilor de corupție larg răspândită și crizei costului vieții.

Restricții sub starea de urgență

În regim de stare de urgență, guvernul poate suspenda drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la protest, însă oficialii susțin că această situație nu va influența procesul electoral.

Orbán guvernează sub stare de urgență încă din 2020, de la izbucnirea pandemiei de Covid-19.

După invazia Rusiei în Ucraina în 2022, guvernul a invocat războiul din țara vecină drept motiv pentru menținerea acestui regim.

De când Péter Magyar a părăsit guvernul în 2024 pentru a fonda partidul centrist Tisza, formațiunea sa a câștigat rapid teren, reprezentând acum cea mai serioasă provocare pentru Fidesz înainte de alegerile din 2026.

Fidesz a încercat să-și recâștige popularitatea prin cheltuieli substanțiale pentru cadouri electorale și prin crearea așa-numitelor „cercuri civice digitale” pentru promovarea online.

Cu toate acestea, sondajele din această vară indică un avans considerabil al partidului Tisza, cu 51% din voturile alegătorilor deciși, față de 36% pentru Fidesz.

Sursa: TPWord

