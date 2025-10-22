Un bărbat a descoperit o comoară în grădina casei fostului său șef, în Ungaria. A luat cutiile îngropate și s-a întors acasă

Un bărbat din Kerepes, Ungaria, a fost acuzat de furt după ce a găsit și sustras bancnote și bijuterii din aur îngropate în grădina unei case. Valoarea obiectelor depășește 10 milioane de forinți (25.703 de euro).

Faptele au avut loc în martie 2023. Bărbatul locuia într-o proprietate din Kerepes, închiriată de angajatorul său la momentul respectiv. În grădina casei, a observat o pungă de plastic ieșind din pământ. În interiorul acesteia a găsit bancnote retrase din circulație, mai multe bijuterii din aur și documente ascunse în cutii metalice, scrie Blikk.

Pachetele îngropate aparțineau fostului proprietar al imobilului, care le îngropase în 2011, înainte de decesul său. Valoarea pachetului ascuns în pământ depășea 10 milioane de forinți (25.703 de euro).

Bărbatul a luat cutiile și a plecat acasă în aceeași zi. Mai târziu, a schimbat bancnotele vechi în aproape 10 milioane de forinți. Cu acești bani, a cumpărat o mașină, mobilă și un telefon mobil, iar tatălui său i-a dat 10.000 de forinți.

Majoritatea bijuteriilor din aur le-a păstrat, iar restul le-a dat la amanet. Valoarea totală a accesoriilor depășea un milion de forinți.

Biroul Procurorului Districtual Gödöllő îl acuză pe bărbat de furt în legătură cu acest caz și a depus o cerere pentru condamnarea sa la închisoare, precum și pentru interdicția de a ocupa funcții publice.

Banii și bijuteriile confiscate vor fi returnate moștenitorilor legali ai victimei decedate.

