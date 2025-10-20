Viktor Orban spune că pâine se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta

20-10-2025 | 17:10
paine ungaria
Pâinea din Ungaria se va ieftini dacă summitul de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin va duce la încheierea păcii în Ucraina, a declarat Viktor Orban. Asta pentru că, fără război, economia va crește, iar oamenii vor câștiga mai mult.

 

Cristian Anton

Este în interesul existenţial şi fundamental al Ungariei ca summitul de pace de la Budapesta să se încheie cu succes - a scris luni Viktor Orbán pe pagina sa de Facebook, potrivit Hirado.

"Este un lucru bun faptul că Trump şi Putin se întâlnesc la Budapesta, dar de la asta cum va deveni pâinea mai ieftină?", spune premierul, adăugând că, de la anunţarea summitului de pace de la Budapesta, analiştii şi politicienii de stânga au rămas doar cu această întrebare, cu care "caută nod în papură". "Să vedem, aşadar, cum?", a continuat Viktor Orbán, conform sursei citate.

După care, premierul maghiar explică raționamentul ieftinirii pâinii: ”În primii trei ani ai războiului ruso-ucrainean, Ungaria a pierdut 9.100 de miliarde de forinţi (23,34 miliarde euro), ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare de peste 2 milioane de forinţi (5.131 euro) pe familie”.

Summitul Trump-Putin ”este în interesul existențial și fundamental al Ucrainei”

”Preţurile energiei şi gazelor naturale au crescut, inflaţia a explodat, sancţiunile au provocat pierderi, volumul comerţului a scăzut, randamentele obligaţiunilor de stat au crescut, iar finanţarea ţării a devenit mai costisitoare”.  

viktor orban
Orban vrea negocieri directe între Europa și Rusia. Premierul ungar spune că războiul e tot mai aproape de noi

Dacă vom reuşi să punem capăt războiului, toate acestea vor dispărea. Economia ungară îşi va putea trage sufletul şi va reveni la creşterea de dinainte de război. Toată lumea va câştiga mai mult, chiar şi pâinea va deveni mai ieftină. De aceea, este în interesul existenţial şi fundamental al Ungariei ca summitul de pace de la Budapesta să aibă succes. Să facem totul posibilul pentru acest lucru!”, și-a încheiat Viktor Orbán prezentarea.

Românii și ungurii și-au mulțumit unii altora la congresul UDMR. Ce a cântat Viktor Orban la un pahar de vin

Etichete: donald trump, budapesta, vladimir putin, războiul din Ucraina, Viktor Orban, summit, paine, ieftinire,

Dată publicare: 20-10-2025 17:10

